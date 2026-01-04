藍白喊3月推最強人選 蘇巧慧：我已ALL IN

▲藍營喊3月整合出最強人選，蘇巧慧表示對於爭取新北市長自己全力以赴ALL IN。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日前往蘆洲進行掃街拜票，至於對手民眾黨主席黃國昌表態參選，國民黨則是喊出3月整合推出最強人選，蘇巧慧表示每個人做事都有自己的節奏與態度，自己爭取新北市長，絕對是用盡全力「全力以赴ALL IN」，再加上身邊的民進黨籍議員，有這些隊友再加上自己全力以赴，「這就是我最好的策略」。

對於國民黨喊出3月整合出最強人選，蘇巧慧回應，每個人做事都有自己的節奏和態度，那自己就是全力以赴ALL IN，尤其是在爭取新北市長、要服務全新北市400萬市民這麼重要的事情，絕對是用盡全力，「那這就是我的策略」。

蘇巧慧也分別提及陪同掃街的議員李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚、李余典與陳啟能等人，自己很榮幸也很高興有這麼多好的議員在一起，每一位隊友都非常盡力，相信在掃市場過程中，也可以感受到民眾對這些議員的認同，自己有這些隊員與隊友，再加上自己全力以赴，「這就是我最好的策略」。

至於同黨議員卓冠廷稱黃國昌沒在新北跑行程，蘇巧慧回應，做好自己可以決定的事情，做好自己可以控制的事情，別人有別人的想法和做法，這個就沒有辦法控制，也沒辦法置評。

