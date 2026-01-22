藍白喬不攏國內移轉投票 白委喊「持續爭取」：須確保有足夠票數

國民黨、民眾黨對2法案立場不同，藍不挺白欲推的「不在籍投票（國內移轉投票）」，白也不支持藍希望的「黨產條例」修法，雙方隱現裂痕。（中時資料照，姚志平攝）

7名中選會正副主委與委員被提名人將於明（23日）到立院拜會朝野黨團，民眾黨團對其不在籍投票（國內移轉投票）立場相當重視，成為左右投票意向關鍵，但因藍內部對不在籍投票興致缺缺，藍白合出現裂痕。身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌今（22日）表示，會審慎評估適合把此案訴諸表決的時機，因為既然要表決，就必須確保有足夠票數。

由於藍內部對白欲推的「不在籍投票」意見分歧，被問到上周協商破裂，未來還會不會再推？黃國昌22日於立院受訪時直言，「當然。」或是講更精確一點為「國內移轉投票」，這是民眾黨2024年總統大選提出的政見，對選民做出承諾，民眾黨就會努力實踐，跟民進黨一天到晚開芭樂票成為芭樂黨有本質上不同。

廣告 廣告

黃國昌也坦言，針對國內移轉投票的部分，民眾黨會持續爭取國會其他政黨、委員的支持，之前民眾黨所進行的政策民調清楚顯示，高達八成台灣人民支持國內移轉投票，民調結果也在去年召開記者會跟大家報告過詳細內容。

黃國昌說，在推動法案的時程上，什麼時候適合把此案拿出來訴諸表決，民眾黨也會進行非常審慎的評估，「因為既然要拿出來表決，我就必須要確保有足夠的票數，可以讓這一個真正實踐人民的公民權、便利人民行使參政權的法案能夠通過」。

【看原文連結】