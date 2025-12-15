藍白嗆不副署違憲 許美華反擊「法盲」：倒閣改選看民眾黨剩幾席？

即時中心／林韋慈報導

國民黨、民眾黨在立法院推動多項爭議法案，先是否決行政院對再修訂《財劃法》所提覆議案，又聯手停砍年金，傳出府院將以「不副署、不公布」處理。面對藍白陣營批評「違憲」，科技專家許美華直言，不如直接對行政院提出不信任案，倒閣全面改選，看看全面改選後「民眾黨八席會剩幾席？」





許美華昨（14）日發文表示，她先是稱讚行政院終於硬起來，與藍白惡法對抗，也提到近兩天在Threads上，藍白陣營及其支持者，甚至大量假帳號網軍，開始洗「行政院不副署，違憲啦，賴政府獨裁」；有的甚至說行政權不副署，是「史上最嚴重的憲政危機」，卻刻意不提憲法法庭已被藍白立委癱瘓的事實。



她指出，《憲法》第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」文字非常清楚，行政院長有副署與否的權利，如果行政院長先不副署，總統後續自然無法公布法律或命令。許美華續指，憲法也規定，若行政院長不副署，而立法院不接受，由藍白主導的立法院仍有反制手段，可依憲法對行政院長提出不信任案，迫使卓榮泰下台，但這可能啟動解散國會、全面改選的新局面。



她批評，連黃國昌都說憲政崩壞，是否應提醒「國昌老師」申請釋憲？但現時憲法法庭無法運作，反酸這全要感謝藍白立委；她直指違憲說法簡直「法盲」，並直言，藍白立委不要再造謠什麼行政權「不副署」就是違憲、獨裁，行政權硬起來，其實是被藍白逼的。她呼籲藍白立委勇敢正面對決，善用憲法賦予的權利，對行政院提出不信任案，倒閣全面改選。最後她強調：「大罷免大失敗，我們1450都沒在怕了，藍白不要輸不起！我最想看的是，國會全面改選，民眾黨八席會剩下幾席？」

