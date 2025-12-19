藍白嗆彈劾卓榮泰、賴清德 林楚茵曝喊假的：戀棧權位才是真

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院決定不副署《財劃法》引發在野不滿，藍白為此向監察院彈劾院長卓榮泰，民眾黨立委黃國昌更揚言要彈劾總統賴清德。不過，民進黨立委林楚茵今（19）日嘲諷，說穿只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」，藍白喊倒閣是假，不敢提倒閣，戀棧權位才是真。

林楚茵透過臉書表示，這場彈劾大戲，說穿了只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。（資料照）

立法院司法法制委員會18日邀總統府秘書長、行政院秘書長等部會就「行政院不副署，總統府不施行法律相關法律責任」進行專報。其中，黃國昌、國民黨立委王鴻薇、羅智強臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，而黃國昌事後也預告要彈劾總統賴清德。

林楚茵透過臉書表示，從週一到週五，藍白立委終於想到反制行政院「不副署」的方法，不是根據憲法提出「倒閣」，而是宣布彈劾總統，這場彈劾大戲，說穿了只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。

林楚茵指出，第一，藍白不到法定的2/3席次，純屬作秀；第二、彈劾案要送去被藍白親手癱瘓的憲法法庭？她質疑，藍白怕倒閣，不敢面對最新的民意檢驗，這不就打臉「自稱60%」民意嗎？喊彈劾是假，戀棧權位才是真。

