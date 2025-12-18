藍白嗆彈劾閣揆 行政院：代表認同權力分立

▲藍白嗆彈劾行政院長卓榮泰，行政院發言人李慧芝（中）表示，代表認同台灣權力分立，那就不該侵害其他憲政機關。（圖／記者陳威叡攝，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引發在野炸鍋圍剿，今（18）日更移送監察院要求彈劾卓榮泰，對此行政院回應，既然立法院在野黨團提到監察院，就代表認同台灣是權力分立的國家，「如果認同權力分立，就不該侵害其他憲政機關的權力」。

藍白移請監察院彈劾卓榮泰，行政院發言人李慧芝表示，既然立法院在野黨團提到監察院，就代表認同台灣是權力分立的國家，如果認同權力分立，就不該侵害其他憲政機關的權力，例如不該刪除監察院96%的業務費，使其無法執行業務，監察院也聲請釋憲維護憲政機關尊嚴。

李慧芝表示，立法院同樣也不該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民聲請釋憲案，也不該不斷透過立法權侵害行政權，逼迫行政院編預算，甚至違法增加行政院的支出，也不該不顧憲法法庭判決，違憲要求總統到立法院備詢。

至於《財劃法》方面，明年度中央政府總預算仍無法付委實質審查，李慧芝表示，行政院一直尊重並遵守《憲法》秩序，持續努力照顧國人、建設國家及防衛國家，再次呼籲立法院應以民生優先，盡速審議總預算，因為每一分錢都攸關國家和國人。

李慧芝也透露，今日院會結束後，院長卓榮泰與部會首長討論總預算若未通過該如何執行業務，依照《預算法》規定，屆時行政院將無法處理新興計畫預算，必須依照今年預算執行數來處理執行相關預算。

李慧芝說明，比如4年1000億元治水計畫中，明年就編列147億元協助地方治水將受衝擊，延續型計畫中的新增項目也將無法使用，此外還包括TPASS 2.0、社安網2.0，涉及地方政府新興資本支出的補助也會受影響，行政院正在盤點相關影響並思考如何因應，希望各部會持續與朝野黨團溝通。

