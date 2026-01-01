藍白嘆 大罷免浪費人民1整年

民眾黨主席黃國昌（中）批賴清德總統搞大罷免，撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年。（王揚傑攝）

賴清德總統在新年談話記者會嗆藍白對總統提彈劾「明知沒有三分之二多數還要提案，浪費時間」。在野黨反嗆，賴的發言與台灣2300萬人民真實感受彷彿活在「平行宇宙」，民進黨過去1年半執政荒腔走板，撕裂社會，內政外交全空轉，卻反過來指責在野黨，擺明顛倒是非。

民眾黨主席黃國昌批評，要談浪費時間，請賴總統好好回覆國人，在2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0是哪個政黨？連民進黨立院黨團總召柯建銘都講，整個大罷免從頭到尾在背後指揮的就是賴清德，賴總統要不要針對撕裂、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？

廣告 廣告

黃國昌也說，賴總統可能忘記其民主前輩蘇貞昌說過的話；2013年蘇貞昌當黨主席時說：「當總統毀憲亂政的時候，國會該做的事情就是發動彈劾程序。」當時民進黨發動彈劾程序，不要說三分之二，好像連二分之一都不到，現在賴總統是連中華民國憲法基本的憲政精神全部忘記了嗎？

國民黨立委李彥秀質疑，民進黨一方面將產業失衡、內政失序歸咎在野黨，另一方面又將兩岸情勢凶險全推給大陸，忽略自己才是執政黨、賴清德就是現任總統，難道民進黨已忘記執政者本就該為國政成敗負責？

李彥秀指出，總統府日前才表示「凡合乎憲政體制的彈劾案都會尊重」，賴也在跨年前夕喊話，期待新的一年彼此祝福、迎接新局；但昨天馬上在記者會中抹黑、攻擊在野黨，民進黨若想解決政治僵局，要先學會尊重憲法、依法編列預算、落實行政責任，停止仇恨動員，別再虛耗人民寶貴的時間。

新北市長侯友宜昨說，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡不安跟焦慮，更期待的是大家一起學會放下，「做」絕對比「說」好，要用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能團結台灣的力量往前走，這是總統要用「做的」來代表「說的」。