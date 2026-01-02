藍白嘉市長提名戰開跑 翁壽良成立服務處、柯文哲明辦座談造勢

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市長選舉今年11月28日舉行投票，民進黨已提名王美惠參選，國民黨、民眾黨待「藍白合」共推人選，爭取提名戰開跑，國民黨員、心臟內科醫師翁壽良元旦成立服務處；台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選，創黨主席柯文哲3日將到嘉市舉辦座談造勢，預計吸引200人到場。

翁壽良元旦在嘉義市政府斜對面、藥局旁成立服務處，提供熱湯、早餐給參加元旦升旗、健走民眾享用。

翁壽良說，身為黨員會依循國民黨中央黨部的初選規則，現在內部還在整合，他不急著表態，照自己的步驟持續前進，他還設計新的Q版人偶形象，向鄉親祝賀新年。

廣告 廣告

張啓楷首波造勢活動本週末舉行，創黨主席柯文哲預計3日上午10點到再耕園舉辦「阿北回嘉小草座談」，預計200多人參加；下午4點多到中央噴水圓環周邊快閃。

1月4日上午7點，柯文哲陪同張啓楷到永和市場、共和市場掃街拜票，接著將到嘉義市大天宮、嘉邑城隍廟參拜。

【看原文連結】

更多自由時報報導

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

共軍環台軍演多國譴責！美國務院發聲

中國若犯台美軍不登島 前五角大廈官員胡振東曝「1原因」：台灣是美國關鍵

柯文哲赴立院 自爆傅崐萁問他「還想跟民進黨合作？」

