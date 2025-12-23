藍白四度封殺國防條例！王定宇批「翁曉玲獨裁」明知多一票！

論壇中心／李佳穎報導

國民黨8位立委於上週末前往中國廈門參加台商協會活動，遭指控和北京政府交流「接旨」，以反對軍購特別預算案一事；而藍白今（23）日於立法院程序委員會再度聯手，第4度阻擋國防特別預算條例付委審查，主委翁曉玲更是想要不表決就通過，引爆輿論炸鍋。對此，民進黨立委王定宇怒批，「翁曉玲獨裁」，就算表決，藍白也贏一票，卻想裝作沒聽到就讓它過關！

另外，王定宇分析翁曉玲就是故意的，她不敢把國防特別條例放出程序委員會，就是怕到了國防外交委員會逐條審查討論發現沒問題？並質疑，黃國昌當初說過，「不要阻擋，都進委員會好好討論」，現在為何說一套做一套？難道當初的黃國昌駕鶴西歸了嗎？

國民黨團今（23）日提了「憲法法庭的裁決無效」。王定宇分析，這根本是國際級的笑話，所以現在是立法院比憲法法庭還大嗎？這簡直是花蓮王直接稱帝「傅皇登基」。藍白現在就是在亂搞，想襯托出「好像獨裁比較好」的假象，這就是中共要的，他們想讓台灣人對民主失去信心！

