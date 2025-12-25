藍白四度封殺國防特別條例 何欣純點名江啟臣：所言更顯諷刺

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白立委日前第4度封殺8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。對此，民進黨立委何欣純點名立法院副院長江啟臣，指江總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣，但在國民黨立委赴中後，回台又封殺特別條例，外界解讀現階段國民黨只傾向「中」的那邊，江的發言就更顯諷刺。

明年台中市長選戰，藍綠選將都已浮上檯面。何欣純已獲民進黨提名；江啟臣則在台中各區懸掛多面與台中市長盧秀燕合照的大型看板，全力爭取黨內提名；國民黨立委楊瓊瓔也勤跑地方行程，積極爭取黨內提名。

針對藍白封殺國防預算特別條例，何欣純今點名江啟臣，指江執國會牛耳，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣；但對照國會現況，特別條例連付委審查的機會都沒有，江掛在嘴邊、顧及「美中台」三邊關係，但在國民黨7位立委赴中後，回台又封殺特別條例，江的發言就更顯諷刺。

何欣純表示，立法院出訪，代表國家，一定要站在「台」的這一邊；猶記得今年5月，江副院長與立法院「台美國會議員聯誼會」抵達美國華府後，據媒體報導在與美國議員會談過程，江副院長身屬國民黨，在場立委被詢問站在中國、還是台灣這一邊？當時，江副院長未有明確答覆。

何欣純說，她和江副院長同樣要競逐台中市長、服務全體台中市民，雖然彼此所屬政黨不同，但在國家安全的議題與層次上，「台」的這邊是她唯一、且首要的考量，國家安全需要足夠的自我防衛能力，「台灣安全、台中更好！」。

