藍白四度封殺國防特別條例 吳宗憲：國民黨絕對支持國防

〔記者林欣漢／台北報導〕立法國民黨團與民眾黨團昨日第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。AIT昨日在程序委員會召開前1小時，透過臉書公開副處長梁凱雯(Karin M. Lang)與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。國民黨立委吳宗憲今日接受廣播節目專訪時表示，很多人說擋國防預算就是親中、賣台，國民黨從以前到現在絕對支持國防，但是不能丟一個東西出來，不講要採購什麼、目的是什麼，就要全民買單，不買單就是中共同路人。

吳宗憲表示，1.25兆元是史上最高的國防採購，但只有幾頁資料，每年要一千多億元，連一般性補助款600多億元都在跟地方計較，那花一千多億卻好像沒這回事一樣。明年國家用在國防的預算，已經達到總預算的三分之一，這是多麼可怕的數字。

吳宗憲也說，國防不是狂買武器就有用，人員編現比越來越糟糕，政府有沒有在管；要幫軍人加薪，政府也在擋，三讀通過的法律就是不執行，美方也認可為軍人加薪，至少告訴我們買這些武器要做什麼用，怎麼知道有沒有浪費情事，也許詳細資料提出來以後，大家認為是合理的，當然會支持。

吳宗憲強調，國民黨百分之百支持國防，但強悍的國防不是亂買武器，還要做避戰，避戰不是投降，是孫子兵法中的不戰而屈人之兵，上兵伐謀，要運用國際關係讓戰爭不要發生，而不是整天買武器，藍綠都希望台海和平，但民進黨希望台海和平的方式是狂買武器，且美日每一場兵推的下場，都對台灣不利，重點應該放在如何避免戰爭的發生，甚至降低衝突之後，讓台灣成為世界願意來投資的地方，這也是避戰的一環，但民進黨從沒想到，他們只想買武器。國民黨會堅持該做的事，絕對愛這塊土地，也會誓死捍衛。

