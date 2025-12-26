藍白四度封殺國防特別條例...季連成上專訪談台灣軍購困境：非今天拿100元，就能買到100元的東西

針對總統賴清德提出的八年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，藍白已四度聯手封殺該案，並放話絕不會讓國防草案通過。對此，具有「雙軍種副司令」資格的退役中將、行政院政委季連成接受《自由時報》專訪，他直言，台灣軍購本就處境艱難，全世界大概只有一個國家能賣軍武給我國，不像他國隨時都能買。

「軍事採購不是今天拿100元，就可買到100元的東西。」季連成指出，軍購是要經過準備的，每年政府的公務預算、國防預算有限，採購要預作準備，而國防特別條例與特別預算，是要讓政府前幾年所規劃的準備，可以付諸成真。

季連成表明，我國處境艱難，並非想要買武器就能買得到，並直言「全世界大概只有一個國家能賣給我們」，不像別的國家隨時可買到。他表示，台灣軍購面臨很多問題，這些一定是經過雙方默契，美方願意賣，台灣也有準備買，這樣才能夠放到計劃。



季連成指出，國防部採購軍備，要有戰略構想，要怎麼打、買什麼武器，要先有打的想法，才編列採購能配合的武器裝備；以前國軍是「有什麼打什麼，有什麼裝備就打什麼仗」，但現在可不能這樣做，軍事變化太快，中共現代化兵力是難以想像的。



季連成表示，國軍應該是思考要打什麼樣的戰爭，買什麼樣的武器，所以他們買的任何武器，都來自於全程戰略構想。



對於總統賴清德提出要建構「台灣之盾」，季連成直言，難道台灣不需要建立防空網來保護自己安全？他強調，防空安全網，從低空、中空到高空，是綿密的成形，不是說買一項武器，就可以負責全部，「一個高空防空飛彈去打低空目標，不是很浪費嗎？」



季連成也說，敵人用無人機時，台灣要有摧毀無人機的武器系統；敵人用火箭彈時，台灣要有摧毀火箭彈的武器系統；用長程導彈，要有摧毀它的武器系統，「這就是矛與盾。」

(圖片來源：三立新聞網)

