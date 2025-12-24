藍白四度封殺國防特別預算 侯友宜：立院預算審查要嚴格把關

藍白聯手第四度封殺國防特別預算條例，新北市長侯友宜表示，立法院審查預算要嚴格把關，讓人民知道錢用到哪裡去。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕藍白立委昨天第4度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」(簡稱國防特別預算條例)，民進黨立委王義川質疑翁曉玲等藍委去一趟中國回來，就按照中共的話做。對此，新北市長侯友宜表示，國防強化非常重要，但是立法院審查預算要嚴格把關，讓人民了解如何把錢用到位。

侯友宜今天主持市政會議後，媒體詢問關於國防特別預算條例遭藍白聯手封殺的看法。

侯友宜說，立法院審查預算要嚴格把關，尤其國防預算編列這麼高的金額，國防強化非常重要，但是如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望了解的，所以執政團隊有責任把國防預算到底如何編列、要用到哪裡？跟立法院詳細溝通，也讓人民知道，他相信良性的溝通，能讓自我防衛能力提升，這是人民共同樂見的。

