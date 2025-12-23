藍白四度封殺國防預算 綠點名翁曉玲赴中領旨：傳達「習」意演都不演

民進黨發言人韓瑩質疑，翁曉玲從廈門返台就公開放話封殺國防預算條例，究竟是在為哪個國家服務？（資料照片／袁維駿攝）

立院藍白今天（23日）中午於程序委員會再度聯手，第四度阻擋國防特別預算條例付委審查。民進黨發言人韓瑩痛批，藍白刻意無視基本立法程序，法案唯有付委，才能進入委員會進行充分討論與審查。翁曉玲才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防預算條例，完全坐實國民黨立委赴中領旨、亂台行徑，違背國人防衛國家的共同意志，究竟是在為哪個國家服務？

韓瑩指出，上週末國民黨翁曉玲等7位立委行程遮遮掩掩前往中國廈門，今天便在立法院程序委員會擋下為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算條例付委審查。翁曉玲身為程序委員會召委，昨天更親口坦承赴中期間曾與廈門國台辦接觸，並直接嗆聲「會擋下國防特別預算條例」。國民黨赴中領旨後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意，在台灣最高民意殿堂公然背離人民、傳達「習」意，連演都不演。

廣告 廣告

韓瑩進一步表示，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼」為由，作為持續阻擋的藉口，但依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

韓瑩續指，國民黨主席鄭麗文昨日才在大學演講中，面對學生大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到一天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席，睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

韓瑩提出「三問」，為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？韓瑩質疑，一邊跑去中國「交流」，一邊回國封殺國防法案與預算，這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務？請對全體台灣人民說清楚、講明白。



回到原文

更多鏡報報導

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升4.6％ 游盈隆：幫卓內閣打一劑強心針

台灣民意民調／搶回國防外交議題主導權 賴清德聲望破4成3明顯回溫

翁曉玲赴中後預告再擋國防特別預算 AIT會面藍營高層重申「美支持台灣強化防衛能力」