藍白四度封殺1.25兆國防預算 王婉諭示警1事：中共最開心

政治中心／劉宇鈞報導

立法院國民黨和民眾黨團23日持續在程序委員會聯手，第四度阻擋1.25兆國防特別預算條例付委審查。時代力量主席王婉諭說，真的想監督就進委員會審，若只是想封殺才會擋在程序委員會，國防特別預算被卡關，最危險的是台灣人民，而最開心的則是中共。

王婉諭發文表示，藍白第四度封殺1.25兆的國防特別預算條例交付委員會審查，大家可能會想問，國會本來就應該要監督把關，為什麼這樣叫封殺？難道政府提的法案預算一定要通過嗎？這些質疑都很合理，但關鍵在於，這些法案被擋在「哪一關」。

王婉諭提到，大家熟悉的院會一、二、三讀，其實都不是法案審查的開始，在進入一讀前，有一道關卡叫「程序」委員會，所有法案都必須進入程序委員會，確認提案格式是否正確、流程是否完備，有沒有違反立法院職權。這是一種「形式」審查，不是「實質內容」的審查。

王婉諭指出，也就是說，程序委員會不是拿來討論法案內容的。在正常情況下，只要法案格式沒問題，不管是哪一黨提的，都會順利通過程序委員會、一讀程序，進入委員會階段，等待委員會排案後的審查。

王婉諭直言，只有一種狀況下，法案會在程序委員會被擋下，根本進不到委員會，就是有人完全不想讓這個法案，啟動實質討論。因為立法院如果真的想監督，那只有到委員會階段，才能由召委排案、辦公聽會、要求部會說明、質詢，甚至是逐條審查。換句話說，真的想監督，就進委員會審；只是想封殺，才會擋在程序委員會。

為什麼在野黨要這樣做？王婉諭說，「我沒有辦法替他們回答」，但就在上週末，程序委員會的召委翁曉玲以及林思銘在內的七位國民黨立委才剛去中國參加活動，翁也坦承有和中國國台辦的代表「聊聊天」，聊了什麼？有沒有被授意？她不知道。

王婉諭強調，但有一件事她非常確定，台灣的國防特別預算被卡關，最危險的就是台灣人民，而最開心的，則是中共。國家安全不是政治的籌碼，國防預算應該要實質審查、理性監督，但不該無故杯葛。請在野黨的立委們想清楚，什麼才是對台灣、對人民正確的選擇。

