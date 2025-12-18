藍白因不副署移請監院彈劾行政院長...卓榮泰回「沒有人可以獨裁」：目的是讓所有議題都回到憲政裡談

行政院長卓榮泰不副署藍白財劃法，藍白今（18）日在立院通過移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰回應，他引用不副署權利，目的在於讓所有議題都回到憲政機制裡談，「沒有人可以獨裁」，任何憲政機制都能引用，總會談出一條國家應該走的正常道路。

卓榮泰今日出席出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」時被問及此事，他回應，行政院引用憲法三十七條規定啟動權利，真正的目的是要所有議題都回到憲政機制裡面談，今天也證明兩件事情，第一、監察院在今年年初雖然預算被大幅刪減凍結，至少沒有被整個喪失功能，也證明維持憲政機關運作的必要性，這樣是對的。

廣告 廣告

卓榮泰再說，第二、沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制都能來引用，他也願意面對，最重要的是，如果從此大家能在中華民國憲法裡面的體制裡好好運用、好好來談，「總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路。」

（圖片來源：讀者提供）

更多放言報導

卓榮泰不副署是「太上皇」？謝長廷反批「總統可以撤換、立院可以倒閣」：在野不敢倒閣是沒信心怕落選

「停砍公教年金」政院不予覆議！卓榮泰批「《財劃法》覆議爭取說明」連報告都不讓你去...直指：藍白怕人民知道真正的問題