藍白國防特別條例、院版財劃法全擋 吳思瑤：卑劣！不審法案延會幹嘛

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但立法院今（2）日召開程序委員會，國防特別條例遭到國民黨跟民眾黨封殺，行政院版《財劃法》以及國安法案也再度被擋。民進黨立委吳思瑤爆氣怒轟，是要卑劣到什麼程度？民生、國家安全都擋，不審法案那延會要幹嘛？

「有夠火大！」吳思瑤在社群平台表示，程序委員會中，總統國防特別條例被擋、政院版財劃法被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給。

「是要卑劣到什麼程度？」吳思瑤怒轟，藍白法案要過就過，連討論都懶，執政黨法案要擋就擋，連討論都不給。

吳思瑤批評，藍白立委尸位素餐，「不想討論法案是你家的事！」民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國家安全都擋，不審法案那延會要幹嘛？

