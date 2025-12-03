藍白在宜蘭怎麼合？陳琬惠曝與吳宗憲、張勝德有共識

民眾黨3日下午召開「用行動改變宜蘭」記者會，確定徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長選舉。（袁茵攝）

民眾黨3日通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，但稱待國民黨決定人選後，用最好機制挑選最強候選團隊，藍白合作備受關注。陳琬惠表示，自己與藍委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有共識，現階段3人會各自努力，協調方式交給藍白黨中央高層討論，包括協調、民調或社調，並推出一組最強人選。

民眾黨3日下午2時30分於過去與國民黨前黨主席朱立倫舉辦「朱黃會」的兆基文教大樓舉辦「用行動改變宜蘭」記者會，確定徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長選舉。

但由於民眾黨昨表示，未來待國民黨決定人選，必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊，引發外界質疑「先徵召後談合作」的藍白合作模式。

民眾黨主席黃國昌3日說明，與國民黨彼此間的合作，會先如同之前說的，從政策、理念、願景，而在縣市首長具體協調上，民眾黨也會遵守承諾，並有最大誠意跟善意，「現在還不方便由我們片面跟各位宣布細節，但我可以跟大家說的是，該進行的工作，現在都持續進行當中，這是現在式，不是未來式」。

媒體追問，若黃不方便透露協調細節，那陳琬惠本人意願為何，假設民調輸給國民黨對手，會不會禮讓給藍營？陳琬惠指出，對於藍白合作，自己很不喜歡「讓」這個字，因為沒有誰讓誰，以目前在宜蘭部分，國民黨想選宜蘭縣長的有藍委吳宗憲、議長張勝德，而民眾黨則是推她參選。

陳琬惠提及，她與吳宗憲、張勝德都有一個共識，就是希望可用協調的方式，而現階段三人會各自努力，至於方式就交給雙方的黨中央高層討論，若討論後想用協調方式，「因為其實也不只有民調，還有所謂社調，就尊重黨中央的方式，推出一組最強人選。」

至於若未來是由國民黨人馬參選宜蘭縣長，陳琬惠角色會是什麼，是否會全力幫藍輔選？若是由陳琬惠出線，是否也會邀藍營人才加入競選團隊？

陳琬惠說，今天民眾黨推她參選，並認為她是最適合當宜蘭縣長候選人，而在藍白開端裡，以合作為前提，不管是吳宗憲或張勝德，3人皆維持非常好的溝通，共識就是2026等藍白高層討論好大家可接受的公開透明方式後，最後都會組成最強團隊共同面對2026縣長選舉。

