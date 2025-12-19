藍白壞消息？停砍年金最新民調「47.6％不贊成」：軍公教也傳雜音

藍白通過停砍公教年金 最新民調驚人發現 軍公教也不挺。曾薏蘋截圖

台灣民意基金會今公布最新民調，針對立法院 12月12日三讀通過停砍公教年金修法。 約三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。不贊成者比贊成者多12.2個百分點。強烈反對者多達二成八；軍公教人員四成一贊成、四成四不贊成，不贊成略多；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，連在野黨支持者都未高度凝聚，對大力推動這項修法的藍白兩黨，是一個壞消息。

民調顯示，13.5％非常贊成，22％還算贊成，19.7％不太贊成，27.9％一點也不贊成，10％沒意見，6.8％不知道。統計贊成者35.5%、47.6%不贊成。

這項發現傳達一個清楚的訊息就是，明顯多數國人反對立法院倉促修法。

進一步分析，除了 20-24 歲外，其他年齡層皆呈現多數不贊成；20-24 歲四成六贊成，二成九不贊成；25-34 歲，三成七贊成，四成九不贊成；35-44 歲，三成一贊成，五成三不贊成；45-54 歲，三成九贊成，四成六不贊成；55-64 歲三成五贊成，五成二不贊成；65 歲及以上，三成三贊成，四成一不贊成。

每一種教育類別皆呈現明顯多數或過半數不贊成，大學及以上教育程度者，三成六贊成，五成不贊成；專科教育程度者，四成贊成，五成不贊成；高中／高職教育程度者，三成九贊成，四成九不贊成；初中／國中教育程度者，二成九贊成，四成四不贊成；小學及以下教育程度者，二成四贊成，三成五不贊成。

職業背景看，除農民與學生外，其他各行各業皆呈現多數反對，值得注意的是，軍公教人員對此並無共識，甚至不贊成者略居多數。

自營商／企業主，三成八贊成，五成不贊成；高階白領人員，三成七贊成，五成四不贊成；基層白領人員，二成八贊成，五成五不贊成；軍公教人員，四成一贊成，四成四不贊成；勞工三成七贊成，四成二不贊成；農民，三成五贊成，三成三不贊成；學生四成九贊成，四成一不贊成；家庭主婦，三成七贊成，四成二不贊成；退休人員，三成三贊成，五成不贊成。

朝野政黨支持者對此次修法停砍公教年金，看法南轅北轍；此外，值得注意的是，在野黨支持者內部意見並非高度凝聚。

民進黨支持者一成五贊成，七成四不贊成；國民黨五成八贊成，三成不贊成；民眾黨五成三贊成，三成二不贊成；中性選民三成九贊成，二成八不贊成。

訪問期間12 月 15-17 日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70％，手機 30％。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。

