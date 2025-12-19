藍白太惡劣！竟揚言彈劾賴清德 總統府反擊：恰好證明立院有手段

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨日前挾人數優勢，聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白昨（18）日變本加厲，聯手通過臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，今（19）日更在立院前揚言彈劾總統賴清德。對此，總統府發言人郭雅慧回擊，在野黨採取的大動作，恰好證明立法院有手段可以對行政院長和總統進行制衡。

郭雅慧今日出席「AI新十大建設座談會」，會前受訪。被問及「怎麼看在野醞釀彈劾和罷免總統？」，她表示，在野黨所採取的兩項大動作，其實恰好足以證明，在憲法上立法院有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事，只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重。

接著，郭雅慧進一步指出，更何況卓榮泰在不予副署時，有向國人、媒體朋友清楚說明，他是依照憲法第37條所賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他基於保護國家安全，也維護財政穩定，依此3大原則，才決定進行不予副署。

最後，郭雅慧公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日前完成審查；不過，今天已經19日，總預算仍然躺在立法院，至今4個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

