藍白太扯！助理費恐淪「立委自肥小金庫」 綠委驚曝惡劣修法手段

國民黨立委陳玉珍等人，近日打算針對助理費修法，改為該款項可由立委統籌運用、免檢據核銷，遭外界質疑嚴重侵害助理權益、立委打造「自肥」小金庫。對此，在野黨提議，今（11）天於國會召開黨團協商，但民進黨林楚茵卻怒揭，藍白刻意將時間提前至早上9點，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？她直呼離譜，認為這根本是刻意讓立法院秘書長周萬來，可以躲起來的手段。

「黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布」，林楚茵說。她怒批，陳玉珍提案修法，想將助理收入變成立委小金庫；對此，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，「結果咧？立法院秘書長周萬來依然是周不來！」。

林楚茵表示，原因很清楚，藍白為了替「自肥提案」築牆，竟聯手提議召開黨團協商、還硬是提前到今天早上9點。她痛批，看看這個協商時間，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？「根本是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題！」，林楚茵說。

綜上述，她無奈說道，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案；一邊又將黨團協商搞成過場雞肋，現在更誇張，甚至把協商當遮羞布，讓自肥提案有地方躲、迴避公民監督。對此，林楚茵忍不住怒嗆，「藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞！」。









