即時中心／黃于庭報導

根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內必須放棄除我國之外的他國國籍，中國當然也包含在內；不過，國民黨立院黨團近期擬提案，修改《國籍法》對中配的限制，使其免放棄原國籍就可參政，內政部長劉世芳直指此條款「非常特權」。對此，民進黨列舉藍白「破壞民主選舉4部曲」，除了修《國籍法》，還有公投綁大選、不在籍投票、中配入籍「6改4」，恐怕讓台灣的未來交由中共決定。

民進黨指出，這幾天國民黨與民眾黨大肆慶祝《公投法》修法過關、公投綁大選死灰復燃，講得好像是公民權利的重大勝利；殊不知，這是一連串「增加選務難度」、「放寬中國籍人士參選資格」的修法計畫之一，要事計畫一一完成，台灣民主選舉的公正性，將遭遇嚴重衝擊，必須慎防「破壞民主選舉4部曲」。

廣告 廣告

首先是公投綁大選，民進黨提到，公投當然很重要，但絕不該成為選務混亂的原因。2018年10案公投綁地方選舉的混亂仍記憶猶新，當時投票大排長龍，最後甚至出現「邊投票、邊開票」的離譜狀況，隨著藍白修改《公投法》、把公投重新綁定大選，即將再度上演。

第2部曲為不在籍投票，民進黨痛批，藍白強行推動卻遭遇反彈，又稱只會先從國內移轉投票開始做起；然而，貿然實施國內移轉投票，又結合公投綁大選，「請問單一投開票所，一次要準備多少種選票？答案是70種、80種甚至上百種」，這樣選務人員要怎麼發放選票、又要如何開票唱票？選務混亂不是便民，而是在削弱選舉的公正性，降低民眾對選舉的信任感。

接著便是修改《國籍法》，民進黨指出，該法禁止雙重國籍者任公職，核心是「忠誠」和「平等」，而不是歧視，所有外國人想參選我國公職，都必須放棄原本國籍，並宣示效忠國家、遵守憲法，「為什麼國民黨覺得『擁有中華人民共和國國籍』的中配可以不一樣？這是存心想讓中共直接介入我國的公職人員選舉嗎？」

最後則是中配6改4，民進黨表示，去年起國民黨多位立委先後提案試水溫，想修改《兩岸人民關係條例》，讓中國配偶取得我國國籍的年限，從6年進一步縮短成4年，這不只會有洗人口、瓜分健保及社福資源的疑慮，更可能進一步改變台灣的選民結構。

民進黨強調，上述4法案單獨拆開來談，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，都可以把理由講得振振有詞，但只要合在一起看，就能清楚看出背後的意圖，「把台灣得來不易的民主制度一步步毀壞，並讓仍擁有中國國籍的中國人，有更多介入選舉的空間」。

最後，民進黨示警，未來政府重要職位可能是中國人擔任，甚至台灣未來都可能變成「由中共決定」，對台灣的主權與國安造成無法彌補的傷害，台灣的民主選舉，不容如此被毀壞。





原文出處：快新聞／藍白太扯！強修4法「毀民主選舉」 民進黨轟：台灣未來交給中共

更多民視新聞報導

應該都點得到？Uber Eats外送員「取餐不送餐」 網友批：老鼠屎

鍾小平喊黃國昌幫站台！陳智菡嗆：找「他」看你怕不怕

民進黨在新竹縣的對手出現了？他震撼表態：有意參加藍營縣長初選

