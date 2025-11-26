藍白失速列車把台灣帶向深淵 林楚茵揭國民黨「洗人口」三部曲

記者李鴻典／台北報導

民進黨立委林楚茵今（26）天一早表示，國民黨洗人口三部曲登場！藍白失速列車把台灣帶向深淵。

林楚茵說，國民黨領銜提案的國籍法將在週五交付院會一讀，這就是藍白合協助中國「洗人口三部曲」最新一環！（圖／翻攝自林楚茵臉書）

林楚茵說，拿到無敵星星的藍白果然加速親中；昨天程序委員會，國民黨領銜提案的國籍法將在週五交付院會一讀，這就是藍白合協助中國「洗人口三部曲」最新一環！

林楚茵指出，還記得嗎？藍白之前念念不忘中配六改四，加上韓國瑜主政的立院法制局提出近親婚姻六親等改四親等，昨天又提出國籍法，讓中國配偶不用放棄原國籍就能擔任公職！

林楚茵進一步表示，藍白上週財劃法橫柴入灶，未經委員會審查、逕付二讀再三讀的惡行，國籍法很可能這週五院會再次上演。說不定後續還會把近親婚姻六親等改四親等，讓順利入籍的中國人吃好倒相報跟親戚假結婚真入籍，入籍之後再參政，進而滲透台灣社會！

林楚茵批評，也難怪國民黨主席鄭麗文會說「讓台灣人自豪說我是中國人」，在她指示之下，國民黨跟民眾黨就會在立法院一步步打開中國滲透台灣之門！

傅崐萁提案修《國籍法》。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

