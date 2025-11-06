藍白如何競合維持平衡 侯友宜：歡迎每個想為新北做事的人

國民黨新北市議員劉美芳6日總質詢關心新北市長侯友宜對藍白合的看法。（高鈞麟攝）

民眾黨主席黃國昌表態參選2026年新北市市長，並表示經公平、公開機制後，若台北市副市長李四川更強，「二話不說會全力輔選」，引發政壇關注。國民黨新北市議員劉美芳6日總質詢關心新北市長侯友宜對藍白合的看法，侯則說歡迎每一個想為新北市做事的人，都能好好了解新北、提出為新北市努力的願景。

劉美芳指出，民眾黨目前規畫在新北4區各1名議員候選人，再加上黃國昌宣布參選，藍白兩黨的票源有重疊，恐對國民黨造成影響。她詢問侯友宜如何在競爭與合作之間維持平衡，維護國民黨在新北的整體選舉布局，藍白合作的底線又在何處？

侯友宜表示，歡迎每一個想為新北市做事的人，都能好好了解新北、提出為新北市努力的願景，讓市民認同才是最重要的，「我現在是新北市長，我要把握我剩下400多天的時間，好好努力，就像我當時講的，我一定努力再努力，讓新北市能夠安居樂業，讓下一棒接手人也能夠繼續地做下去」。

侯友宜說，努力做事就沒有矛盾，「只要把努力的過程延續下去，這才是我們的方向跟目標，我們大家一起加油，把它做下去延續性，讓新北市的發展被看見」。

