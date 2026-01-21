藍白委員這把劍揮下去 砍倒的不是執政黨

2025年台灣對美出超高達1,501億美元，這代表台灣全年總出超中，有95.5%都是來自美國！（美聯社）





近期政壇傳出藍白（國民黨與民眾黨）陣營有意在立法院聯手，以「看緊荷包」為由，抵制台美關稅協定與相關的信保基金預算。

在進行政治攻防之前，我們必須先釐清一個憲法層次的事實：是的，在野黨絕對有權力這麼做。

依據《憲法》第63條及大法官釋字第329號，凡是涉及國家財政、人民權利義務的條約與協定，立法院擁有最終的議決權。這把「尚方寶劍」確實握在國會多數的手裡。

但擁有權力是一回事，有沒有「現實感」是另一回事。

如果藍白堅持抵制，他們將撞上一道最冰冷的經濟鐵壁：2025年的數據證明，美國不只是盟友，更是台灣經濟95%獲利的來源。

數據會說話：跟「最大客戶」翻臉，是跟錢過不去嗎？

在討論任何政治算計前，請先看一眼剛出爐的2025年台灣貿易成績單，這組數字會讓所有想抵制台美協議的人冷汗直流。

2025年，台灣全年出口達6,407.5億美元，進口4,836.1億美元，雙雙創下歷史新高。這一年，台灣總共賺了（貿易出超）1,571.4億美元。

重點來了，這1,571億美元的順差是從哪裡賺來的？

答案是：美國。

歷史性的黃金交叉：美國已正式取代「中國+香港」，成為台灣最大的出超來源國。

驚人的依賴度：2025年台灣對美出超高達1,501億美元。這是什麼概念？這代表台灣全年總出超中，有95.5%都是來自美國！

主要受惠於AI伺服器與先進半導體出口激增，美國現在是台灣最大的VIP客戶，也是台灣人的衣食父母。

有人會說，中國才是台灣過去20多年來的衣食父母，我以前也這樣覺得。但美中對抗後，很明顯，我們把東西賣給中國、台商在中國加工後賣給美國，現在我們跳過中國直接賣給美國，掌握度與利潤都比賣給中國高，難道不好？

還有中國成為台灣廉價的零件供貨商，讓我們更有實力賣到美國市場。所以你看到雖然我們對中國出超大量減少，而且台灣貿易總額與順差都創紀錄。

請問藍白立委，這份協議是為了讓這位「貢獻我們95%利潤」的最大客戶，給予我們更好的關稅豁免與通關待遇。你們現在要動用否決權去封殺協議，這無異將最大的金主拒之門外。

沒有賣方在制裁買方的道理，更何況這個買方包辦了你95%的利潤。

錯把「頭期款」當「撒幣」，財政邏輯死當

藍白抵制的第二個理由是「財政紀律」，指控政府編列巨額預算去填坑。這完全是外行話，犯了嚴重的數學與財會錯誤。

我們必須把帳算清楚。這場交易的本質是：政府分期拿出約100億美元的「本金」，去敲動2,500億美元的「融資槓桿」。

這就像中小企業信用保證基金：

2,500 億美元（槓桿總額）：這是企業在美國建廠需要的總融資額度。

100 億美元（信保本金）：這才是政府真正要編列的預算（分年編列）。

1. 這是「定存」，不是「費用」：

這100億美元是撥入信保基金的「保證金」。這筆錢像定存一樣鎖在國庫專戶裡，甚至還在生利息（投資美債等），除非企業倒帳，否則政府一毛錢都不會花掉。請問在野黨，你們擋預算，是認定台積電這種 AA- 級的資優生會倒帳嗎？

2. 以小博大的頂級交易：

用100億美元的「定存」，換來2,500億美元的資金流動，再保住每年對美 1,500億美元的淨賺（出超）。這筆帳，很容易算。

為了省這筆「還在自己口袋裡的保證金」，卻搞掉台灣的「免死金牌」，讓台灣半導體暴露在美國隨時可能啟動的232條款關稅大棒下，這叫哪門子的財政紀律？

擋下ADTA就是對全民「變相加稅」

這份協議是「包裹式」的，裡面綁定了《台美避免雙重課稅協定》（ADTA）。這是藍白最難跨越的「民意地雷」。

在台美貿易額飆升至歷史新高的當下，有越來越多的台商、供應鏈與工程師往返台美之間。ADTA 直接關係到這群人的荷包。

如果藍白要在立法院行使否決權，導致ADTA告吹，請直接回答那些創造 6,400億出口產值的企業主與數萬名科學園區工程師一個問題：

「為什麼為了你們的政治鬥爭，要讓我們在美國被剝兩層皮（雙重課稅）？」，這無異於政治自殺。

國安邏輯錯亂：把美國當「敵國」？

最荒謬的是，如果藍白想進一步阻擋台積電等企業赴美投資（公司治理層面），法律上只剩下一條路：動用《國家安全法》，禁止關鍵技術輸出。

當年我們用《兩岸條例》限制 N-1 代製程去中國，是因為中國是「敵對勢力」。

現在如果要限制台積電去美國，藍白必須在政治論述上，將美國定義為與中國同等的「潛在威脅」或「敵國」。

在當前的國際局勢下，台灣若選擇與美國決裂，拒絕技術結盟，結果就是被踢出「可信任供應鏈」。

憲法的劍，不該用來斬斷國脈

依據《條約締結法》，立法院若否決協議，行政院須重啟談判。但國際現實是殘酷的，美國不會陪你玩家家酒。

一旦協議破局：

232 條款大棒揮下：台灣半導體恐面臨25%甚至100%的懲罰性關稅（國安關稅），所有傳統產業可能要被課25%以上的關稅。

訂單轉移：既然台灣不友善，美國大可將訂單轉給韓國或日本。別忘了，那個貢獻你95%出超的市場，不是非你不可。

藍白委員們，這把劍揮下去，砍倒的不是執政黨，而是台灣經濟95%的獲利來源。這場抵制，理由找不到，後果你們絕對賠不起。（本文轉載自作者臉書／作者為孔雀魚數位科技董事長）