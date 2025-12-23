藍白委痛批卓榮泰不副署違法失職 向監院遞彈劾陳情書

國民黨團、民眾黨團與軍公教團體今上午前往監察院，提出彈劾卓榮泰陳情案。（國民黨團提供）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，國民黨團、民眾黨團與軍公教團體今上午前往監察院，提出彈劾卓榮泰陳情案，呼籲監委依職權調查、彈劾卓榮泰院長，在覆議遭否決後拒不副署，已逾越行政權限，構成重大違法失職。 彈劾案由包括，拒不執行已生效法律、違法刪減地方一般性補助款、覆議遭否決後拒不副署、將副署制度作為否決立法工具。

藍委翁曉玲表示，卓榮泰身為行政院長，理應依法行政，但這些日子以來卻違反權力分立原則。對於立法院通過的法律，包括軍人待遇條例、警察人員人事條例，提高軍警待遇與退休福利，卓榮泰不編列預算。對近日通過的財劃法以及停砍公教年金等法案，不副署、不執行。卓榮泰種種違法失職行為已構成彈劾要件，他們無法坐視，因此提出彈劾陳情書，希望監察院依法調查。

副書記長徐巧芯表示，當賴清德總統質疑，今年總預算立法院為何沒有開始審查？事實上行政院所編列送到立法院審查的預算，是一份沒有依法行政的違法預算。徐巧芯呼籲行政院，請盡速送出一份合法預算才是正辦，立法院才能審查。徐巧芯指出，現在軍人非常辛苦，面對賴政府引起的兩岸間紛擾，讓現職16萬國軍疲於奔命。

徐巧芯表示，一份違法的總預算，立法院要如何能審查？國民黨團、民眾黨團今天站在監察院前共同向賴清德總統請命，你是三軍統帥，公布的法律不該是廢紙一張，志願役弟兄正等待115年開始能領到志願役加給。徐巧芯強調，今天到監察提出對卓榮泰院長的彈劾，是要讓他意識到，在憲法法庭未做出裁決之前，必須依法編列預算，否則就是違法。

副書記長王鴻薇表示，基於卓榮泰院長「不副署、不執行、不守法」軍人加薪法案和警消所得替代率相關修法，都經過總統府公告實施，且卓榮泰院長並未提出覆議，竟越權、濫權不編列相關預算，難道行政院有這麼大？如果縱容卓榮泰繼續濫權，那麼總統府、立法院可以廢掉了！

王鴻薇強調，中華民國是法治國家，不是人治國家，更非「卓」治國家，《中華民國憲法增修條文》第三條第二項第二款，清楚告訴卓榮泰院長「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」，完全沒有模糊空間、没有可以有選擇空間。

