「藍白委 v.s. 賴總統」國情報告喬不攏！張景森勸1模式協調：雙方有點禮貌

總統賴清德日前提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，於立法院程序委員會上遭藍白黨團聯手封殺、予以「暫緩列案」；藍白立委強調，賴清德必須至立法院以「即問即答」的方式進行國情報告，朝野協調至今未達共識。前政務委員張景森直言，賴政府、國會雙方若有溝通的誠意，建議「先有點禮貌」。

張景森透過臉書發文指出，依憲法增修條文，立法院確實可以邀請總統來進行報告，但立法院並沒有「對總統質詢權」，因此強制要求一問一答是違憲的。而張景森也進一步表示，若在藍白委提問過程中，賴清德出於政治判斷願意接受詢答，在性質上就是不構成違憲的「政治溝通」；簡而言之，詢答方式應該由總統決定。

廣告 廣告

「不要再高來高去，更不要搞來搞去」，張景森感慨，如果朝野雙方有誠意溝通，就應該有點禮貌，立法院可以在邀請賴清德報告的同時，「建議」總統同意報告後詢答，賴清德則是答應赴立法院說明的同時，主動安排詢答方式，這樣對國家才是真的有好處。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

