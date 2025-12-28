藍白宜蘭分工縣長、立委？陳琬惠、吳宗憲齊否認沒這回事

2026年宜蘭縣長選戰競爭白熱化，地方近日盛傳藍白有「一人選縣長、一人選立委」的分工協議，引發關注。對此，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠和國民黨立委吳宗憲今天（28日）先後嚴正駁斥相關傳聞。

陳琬惠。（圖／中天新聞）

針對2026年宜蘭縣長選戰，民進黨推派林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠出征，國民黨則有立委吳宗憲、議長張勝德兩強競逐提名，藍白陣營是否整合成為選戰焦點。然而地方卻傳出藍白已有分工共識的說法，讓選情增添變數。

民眾黨下午在宜蘭市中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠」活動，黨主席黃國昌、前主席柯文哲胞妹柯美蘭等人到場力挺造勢。陳琬惠受訪時表示，從未聽過與吳宗憲有分工共識的說法，目前藍白的共識，是未來推出最強縣長候選人，各自努力爭取支持。

陳琬惠強調，自獲得民眾黨提名以來就全力衝刺選戰，目標明確就是參選縣長，沒有討論任何交換或搭配方案。至於中央層級的藍白合作模式將交由黨主席協調，她的任務只有一個，就是爭取宜蘭縣民認同，贏得2026縣長選舉，為地方服務。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

針對相關傳聞，吳宗憲也出面駁斥，直言不可能有此承諾。他指出，自己是法律人，所謂「分配選舉」的說法已涉及違反選罷法，若真有其事將面臨刑責。吳宗憲強調，相關傳言毫無事實基礎，呼籲外界勿再以訛傳訛，避免影響選舉公正性。

