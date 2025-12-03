即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民眾黨今（3）日召開中央委員會，會中通過第三波公職人員選舉提名選區及名額，並通過選舉決策委員會之舉薦，徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。針對藍白未來是否能合作，民眾黨主席黃國昌強調，陳琬惠就是最強的候選人。





針對媒體詢問在野未來的合作機制，黃國昌強調，「陳琬惠就是最強的候選人」，呼籲宜蘭鄉親給陳琬惠及台灣民眾黨一個服務的機會。對於與國民黨的合作，目前沒有預設立場，而誠意、善意更是完全沒有改變。

黃國昌也提到已和藍委委吳宗憲當面談及本黨宜蘭縣長徵召陳琬惠一事，而吳宗憲亦給予滿滿的祝福；民眾黨秘書長周榆修也於2日傍晚，向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明將徵召陳琬惠參選，展現合作的誠意；雙方持續進行善意溝通，民眾黨將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親更好的未來。

記者會現場，陳琬惠也特別準備「碗粿」、宜蘭名產「三星蔥」及三星蔥周邊特產作為伴手禮，凸顯陳琬惠扎根地方、深化與宜蘭鄉親的緊密連結；未來將如同蔥的諧音「衝」，從地方出發，以義無反顧、全力以赴往前衝的勇氣與行動力，紮實耕耘、為民服務。

陳琬惠也強調，宜蘭需要一位願意為大家衝、負責任、肯做事、把宜蘭放心上，把行動放最前面的縣長，向鄉親承諾「我是碗粿陳琬惠，應徵宜蘭縣長，我準備好了」。

另，民眾黨選決會也在2日的會議中，通過2026年直轄市、縣市議員第三波提名選區公告。提名選區包含新北市新莊區、台中市西屯區、台中市太平區，上述選舉區將各提名一名議員參選人，自12月4日上午9時起公告登記，至12月10日晚間6時止，登記資格一併上網公告。







原文出處：快新聞／藍白宜蘭合？黃國昌：陳琬惠就是最強的候選人

