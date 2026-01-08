藍白宜蘭還沒合 地方謠傳「拿到錢就退選」！吳宗憲怒：王X蛋

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一選舉，宜蘭縣長這一戰，民進黨提名林國漳，民眾黨提名陳琬惠，國民黨則有立委吳宗憲、議長張勝德有意爭取提名，但外界仍關注藍白是否能整合。近期地方上傳聞，稱吳宗憲拿到錢就會退選，吳對此怒斥「王X蛋」。

有關所謂地方協調破局，吳宗憲7日在網路節目說，其實也不是甚麼破局，地方協調不成就是黨中央來協調，現在就是在地方協調不成到中央協調的過程，他服從黨的機制，讓黨中央去做決定。

吳宗憲認為，參與選舉，必須去分析敵對陣營喜歡做甚麼事情，包含挖黑歷史、司法等，要去衡量自身是否有能耐去撐過這些攻擊，他也會擔心一些事情，而他這次選舉的主軸就是絕不攻擊別人，有人會說他跟張勝德是否會互揭瘡疤，「拜託，我有甚麼瘡疤可以讓人家挖，只是我不去幹那種事情，不是說我怕我的瘡疤被人家挖，我會有甚麼瘡疤讓人家挖」。

廣告 廣告

吳宗憲也說，面對宜蘭這場選舉，很多事情他不想說破，因為他不願去攻擊別人，仍堅持自己的理想，選舉就是要選賢與能，把最好的一面帶給民眾，他對選舉還是有抱持一些理想在。

吳宗憲提到，這幾天，就有地方人士刻意放耳語說「吳宗憲為甚麼不退選，因為要去跟人家要錢，錢拿到才退」，他對此怒斥「王X蛋」，他強調，自己這輩子做了二十幾年的檢察官，有多少有的沒有的來，一律被他罵退。

吳宗憲直言，自己就是不碰這種東西，而且不要看不起人，如果錢可以打發他，他今天就不叫吳宗憲，地方上要講那些五四三、誰放的消息，問一下就知道是誰在放，但選舉有需要玩到這樣惡質嗎？

更多三立新聞網報導

【八里媽媽嘴命案3】媽媽嘴老闆呂炳宏成最倒楣老闆 需連帶賠償368萬

【八里媽媽嘴命案2】她一句不要臉釀殺機 毒店長謝依涵謊稱跟富商不倫

【八里媽媽嘴命案1】清純謝依涵藏蛇蠍毒心 殘殺富商夫妻棄屍震撼全台

吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」

