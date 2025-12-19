藍白宣布啟動彈劾賴清德 大法官缺額卡關「程序、條件」一次看

針對政院不副署財劃法再修正案，立法院藍白立委昨天在司委會通過決議，向監察院提出卓揆彈劾案，事隔一天，今（19）天再召開記者會，宣布要啟動彈劾總統賴清德程序，也將下鄉進行宣講，《台視新聞》也圖文整理彈劾總統程序和條件一次看。

藍白宣布「彈劾賴總統」 綠委批：假彈劾、真戀權

財劃法再修正案在行政院拍板不副署後，在野黨國民黨、民眾黨全體立委向監察院提出卓榮泰彈劾案，今天也在立法院議場前，高喊口號「彈劾違憲總統、守護台灣民主」，宣布啟動彈劾總統賴清德程序。

藍白立委發起彈劾賴清德。圖／台視新聞

國民黨團總召傅崐萁表示，由人民選出的少數總統賴清德，在12月宣布獨裁、改變國家體制，廢掉由全國人民百分百民意選出的國會，如今國會通過的法律案竟然能夠不執行，「比過去的袁世凱惡質」。

面對藍白彈劾聲音，民進黨立委賴瑞隆直指藍白搞錯方向，財政收支劃分法對地方縣市「重藍輕綠」，嚴重不公平也違憲，這樣的方式逼得行政權必須要有所反制，也是憲政所允許，如果藍白國會都不面對問題，只想用彈劾總統、製造大眾對總統錯誤意象化，並不能解決問題。

彈劾需全體立委1/2提議、2/3決議 大法官缺額與評議門檻成關鍵

而根據憲法增修條文規定，欲彈劾總統、副總統，立法院須經全體立委1/2提議，再由全體立委2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。

接著進入司法院憲法法庭審理階段，根據今年1月剛通過的新版《憲法訴訟法》，判決成立條件應經大法官現有總額2/3以上同意，且同意人數最少不得低於9人。

然而原先依照中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人，總統提名1人為院長、1人為副院長，並經由立法院同意任命之，不過自去年10月31日7名大法官因任期到期卸任後，立法院已兩度否決賴清德提名的大法官人選，因此現任大法官僅剩8人，憲法法庭可說是進入停擺狀態。

