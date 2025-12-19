藍白宣布彈劾總統、閣揆 總統府：證明立院有手段可制衡

立法院藍白立委今（19）日上午在議場前召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德，總統府發言人郭雅慧回應表示，在野黨所採取的相關動作，恰恰好足以證明立法院在憲法上有手段對行政院長與總統進行制衡，因此「沒有所謂行政濫權」，任何只要是合乎憲政體制，總統府都會給予尊重。

郭雅慧提到，行政院長卓榮泰在不予副署時，已向國人清楚說明，他是依照憲法第37條所賦予的權益不進行副署。郭雅慧指出，是因在野黨提出太多「濫權違法」的法案，卓榮泰是基於希望能夠保護國家安全、維護財政穩定等原則，因此決定不予副署。

郭雅慧也呼籲在野黨立委注意，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31號之前完成審查。她指出，總預算至今仍在立法院「躺了4個多月」，希望能在年底31號之前依憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

