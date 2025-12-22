藍白宣布彈劾賴清德 多名外國官員示警：台灣朝野對抗恐「逼退國際支持」

藍白在野黨團上週共同啟動彈劾總統賴清德的程序，有外國官員擔憂，朝野衝突加劇可能會讓國際盟友漸漸疏離台灣。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著行政院長卓榮泰宣佈拒絕副署藍白再修正《財政收支劃分法》後，台灣朝野政治對立又再次升高，有外媒引述多名來自歐美及亞太外國官員警告，台灣朝野政治對立持續升高，已開始動搖國際社會對台灣支持的信心與決心。

根據《日經亞洲》日前報導，有外國官員擔憂，執政的民進黨與掌控立院多數的國民黨、民眾黨陷入全面對抗，不只會讓國防改革和特別預算卡關，甚至演變成彈劾攻防，這不但會削弱台灣在面對中國壓力下，展現自我防衛與政治穩定能力，還會提供美國及其他民主夥伴內部的「疏台」聲音藉口，長久下來可能影響對台灣的安全承諾和國際支持。

上週，國民黨與民眾黨宣佈對總統賴清德發動彈劾。面對朝野衝突加劇，來自三大洲、超過12個政府官員對於總統賴清德所屬的民進黨，與由掌控立法院的國民黨領軍的在野聯盟之間的對抗，表達嚴重關切。

儘管華府仍持續推動對台軍售，甚至於還在上週出售超過110億美元軍售給台灣。不過，也有多名官員警告，若台灣內部的政治紛爭持續削弱安全政策的推動，並動搖整體政治穩定，部分國家終將可能縮減對台灣的支持與互動。

1名七大工業國（G7）高級官員直言，如果台灣各政黨無法在國防及安全議題上團結一致，將給華府的孤立主義者提供很好藉口，遠離可能發生生台海危機還有武裝衝突。他指出，台灣政治菁英正向歐洲及亞太國家傳遞1個訊號：「台灣並未準備好竭盡全力保護自己。」

過去一年半來，朝野對抗不僅阻礙多項安全改革、導致國防預算受阻，在野的國民黨與民眾黨也試圖將中央資源下放地方、削弱行政權力，並拒絕出席總統賴清德主持的國安簡報，儘管其主張此舉是為了強化問責與制衡；此外，在野陣營先前修法提高憲法法庭裁決的法官人數門檻，幾乎使憲法法庭停擺近一年，直到19日該法被裁定違憲、法庭才得以恢復運作，這一連串政治紛擾已引發外國官員質疑，台灣是否真正嚴肅看待在中國壓力下的生存挑戰，以及是否具備在美國川普政府時期因應不確定國際環境的能力。

另1名具有影響力西方官員表示：「我們擔憂，許多政治人物正在把台灣的防衛能力和嚇阻衝突關鍵，包括國防預算在內等相關議程，來操作政治。這樣的政治遊戲讓台灣人民承受風險，也為區域乃至全球最重要的經濟及安全夥伴之一製造不穩定。」

在野陣營的重要人物、包括國民黨主席鄭麗文在內部分人，公開反對國防擴張，指控賴清德「玩火」，不必要地刺激北京，並企圖花費超出台灣承受能力的軍費。對此，西方官員反駁稱，反對特別國防預算和強化防衛能力的論點並不成立。

他表示，國際社會並不憂心台灣國防改革會提高衝突，相反地，「國防投資不足只會削弱對話所需的條件，並招致更多有組織恐嚇行動。在財政方面，這名官員也指出，台灣絕對有能力在兼顧內政經濟同時，提高國防支出，將此議題政治化反而「正中中國認知作戰、分化台灣社會的下懷」。

「國民黨的盤算是什麼？」1名歐洲官員對國民黨諸多行動提出質疑。他推測，國民黨可能試圖癱瘓賴清德政府，賭的是在2028年初總統大選時，選民會將施政停滯歸咎於賴清德。不過這是1場高風險賭注，尤其距離2026年11月的地方選舉已不到1年。

這位官員也將台灣與歐洲相比，指出歐洲國家通常對安全威脅本身存有共識，爭論是集中在如何因應、以及如何平衡安全措施言論自由等權力。然而，在台灣，對是否存在威脅、威脅是什麼，「存在根本分歧」，這讓台灣難以採取必要措施，這是危險的。

如果朝野僵局持續，賴清德的國防計畫最終會成為政治犧牲品，這名歐洲官員警告：「遲早，理念相近的民主夥伴會問，為什麼要替台灣補位，如果連台灣的政治菁英自己都無法把事情做好。」

