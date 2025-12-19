藍白宣布彈劾賴！ 傅崐萁：怪獸總統 鍾佳濱：喊喊而已

台北市 / 綜合報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法再修正案引起在野黨砲轟，藍白立委今(19)日全體總動員，在立法院議場外集結開記者會，宣布將彈劾總統賴清德。國民黨團總召傅崐萁更怒轟賴清德是怪獸總統，國會已經無法監督他。民進黨立委鍾佳濱則反嗆，憲法法庭已經癱瘓無法運作，藍白對彈劾，只是喊喊而已。

國民黨與民眾黨立委說：「反帝制，反獨裁，反專制。」手舉布條高喊口號，藍白立委議場外全體總動員，為的就是要彈劾總統賴清德。立法院國民黨黨團總召傅崐萁說：「賴清德已經完全不在乎全國的民意，就是要毀掉台灣的民主，讓他能夠恣意妄為，國會已經沒有辦法來監督這個總統，這個怪獸的總統。」

傅崐萁情緒激動一項項控訴賴清德，現場場面十分浩大，還擺出大型彈劾文看板。藍白聯手彈劾賴清德，預計23號程序委員會正式提案，並列入26日院會議程，討論未來召開全院委員會公聽會等，預計一個月後送交院會表決。

面對在野勢力來勢洶洶，總統府發言人也正面回應。總統府發言人郭雅慧說：「在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段，可以對行政院長和總統進行制衡的，這沒有所謂行政濫權。」

只是要彈劾總統並不容易，首先要有全體二分之一以上委員提議，也就是57席，藍白加上合作的無黨籍立委共有62席，提議部分沒問題，但決議須要全體三分之二以上委員決議，很難達成，即便真的通過決議，進入憲法法庭審理，但大法官同意人數不得低於9人，現在只有8人的情況下，也無法成功彈劾。

立委(民)鍾佳濱說：「憲法法庭已經在去年，由國眾聯手惡修憲訴法造成法庭的癱瘓，所以憲法法庭既然無法運作，那立法院要如何彈劾總統，這就是喊喊而已。」綠營反批藍白，朝野僵局持續升溫，從卓榮泰宣布財劃法不副署後，一連串的政治攻防未完待續。

