藍白宣布推動「兒童帳戶政策」吳欣岱：畫虎不成反類犬的粗糙提案

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌25日召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨25日宣布聯手推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，主張為每名12歲以下兒童設立帳戶、一次性存入5萬元種子基金，並搭配政府每年加碼提撥，引起關注。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱在臉書發文寫道，藍白提出的兒童帳戶政策，既沒有清楚、穩定的財源規劃，實務上卻可能動用並排擠現行公共預算。如果藍白真心想談世代投資，就應該正面回答財源、通膨與風險分配，而不是用一個看似進步、實則空洞的帳戶設計來包裝對公共責任的逃避。

廣告 廣告

吳欣岱指出：「藍白提出的兒童帳戶政策，是一個畫虎不成反類犬的粗糙提案。他們宣稱要學習川普的做法，但川普過去談到的兒童帳戶構想，本質上是透過補助和稅制優惠，鼓勵家庭進行長期理財，讓孩子在成長過程中學習資產管理與風險意識。重點是。兒童帳戶並未排擠任何既有的教育、社福或公共建設支出。那是一套以家庭為主體、政府提供誘因與工具的制度設計。相較之下，藍白提出的兒童帳戶政策，既沒有清楚、穩定的財源規劃，實務上卻可能動用並排擠現行公共預算。」

吳欣岱續指：「更讓人失望的是，兩黨的黨魁在面對媒體提問時，對於資金究竟如何投資、投資失利時由誰承擔風險、以及長期通膨是否會侵蝕帳戶實質購買力等關鍵問題，至今都沒有給出明確的回應。這樣的設計，不只是和川普原本『鼓勵家庭理財』的構想背道而馳，也難以被視為一個成熟、負責任的公共政策。它看起來是在『替孩子存錢』，實際上卻是把政府本該現在就投入的公共責任，延後成一個名目上的帳面承諾，並把風險留給18年後的下一代承擔。」

吳欣岱表示：「真的要說，藍白提出的這套政策，在治理邏輯上反而更接近中國的『社會帳戶』思維：由政府集中設計帳戶、長期凍結資源、使用時機與方式高度制度化，但個人對資源的實質控制權有限，風險卻往下轉嫁。帳戶成為治理工具，而不是賦權工具。如果藍白真心想談世代投資，就應該正面回答財源、通膨與風險分配，而不是用一個看似進步、實則空洞的帳戶設計，來包裝對公共責任的逃避。我個人推薦，如果真的這麼想學川普，不如學學他對中國的關稅吧」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白劃大餅談未來、卻讓現在斷炊？吳思瑤直言：先審總預算再說

轉大人ETF先到位！郭國文質疑：藍白「未來帳戶」抄襲政策