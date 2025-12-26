藍白宣布推「國民帳戶」 鍾佳濱酸「腦袋是好東西」：好好審總預算也許明年就能實施

針對藍白將推「國民帳戶」，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（26日）表示，憲法、腦袋是好東西，一起用就會懂自己在做什麼，他呼籲藍白只要好好審總預算，該政策明年或許就能開始實施。（圖／李智為攝）

藍白昨舉行記者會宣布將推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，盼藉此提升生育率，不過遭外界質疑預算仍卡關，根本無法推動新政策。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（26日）表示，憲法、腦袋是好東西，一起用就會懂自己在做什麼，他呼籲藍白只要好好審總預算，該政策明年也許就能開始實施。

針對藍白昨宣布將推動「國民帳戶」，鍾佳濱今天上午受訪時說，憲法是好東西、腦袋也是好東西，兩個好東西一起用，就會懂得自己在做什麼。

鍾佳濱指出，《憲法》第68條規定，立法院會期是從2月到5月、9月到12月，51條也規定，立法院必須在會計年度開始前一個月完成審議，但現在已經12月底，立法院還是拒絕審議明年度的中央政府總預算案。

鍾佳濱說，目前中央是民進黨執政，他們有義務、有責任落實各項在總統大選前提出的政策，由總統任命的行政院長必須編預算去執行這些政策，而未來帳戶的構想其實行政院及民進黨立委都早已多次提出，且明年中央政府總預算中，也已編預算提升生育補助至10萬元。

鍾佳濱說，藍白若是列為未來地方縣市首長共同政見，打算在2026提出得到全民支持後，在執政縣市利用預算來執行，這是值得討論的，或是在2028年藍白總統政策談也可以。但不需要等那麼久，他呼籲藍白現在只要好好審明年度總預算案，該政策或許明年就能開始實施。



