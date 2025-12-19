藍白宣示提案彈劾賴總統 綠尊重批虛張聲勢政治作為

藍、白黨團不滿賴政府不副署、不執行財劃法修法，今天(19日)正式宣布將提案彈劾賴清德總統，未來將啟動全院委員會，邀請被彈劾人赴立院說明，同時將在全台各地舉行「守護憲法」公聽會。對此，民進黨團表示，尊重在野黨依據憲法機制發動彈劾權，但彈劾總統須通過高門檻，且憲法法庭已遭癱瘓，藍、白明知不可為而為之，顯然是虛張聲勢的政治作為。

立法院11月14日三讀修正財劃法，明定中央對地方一般性補助款不得少於前一年度金額，行政院認為窒礙難行、提出覆議，但遭立法院否決。行政院於是在總統公告期限當天宣布不副署，並強調堅定捍衛憲法權力分立、堅守國民主權與民主原則及確保國家發展與財政穩健。

廣告 廣告

賴政府不副署、不執行財劃法修法，引發在野黨強烈反彈，19日在議場前召開記者會，宣布將正式對賴清德總統提出彈劾案。

提案人民眾黨團總召黃國昌說，彈劾賴總統的行動沒有黨派之分，也沒有顏色之分，而是為了捍衛台灣的民主憲政與法治國原則，未來將召開全院委員會，邀請被彈劾人賴總統列席說明，也將在全台各地舉行「守護憲法」公聽會。黃國昌：『(原音)我們會正式的提案彈劾賴清德總統，依照立法院職權行使法的規定，立刻啟動全院委員會的審查程序，我們希望在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德總統到全院委員會來列席說明，清楚地跟國會說明，也跟台灣人民說明中華民國憲法什麼時候賦予他這樣的權利。』

對於在野黨發動彈劾賴總統行動，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，彈劾總統提案須經二分之一立委提議，三分之二立委同意才通過，目前藍、白席次未達76席，因此藍、白心知肚明彈劾案恐無法過關，其次，彈劾案也送憲法法庭審理，但憲法法庭目前遭藍、白強推的憲訴法修法癱瘓，明知不可為而為之，顯然是虛張聲勢的政治作為。吳思瑤：『(原音)但我們要說賴清德總統已經多次的表明合法合憲的程序，他隨時都願意來立法院進行國情報告，來爭取藍白對於軍購預算的支持，所以如果要邀請賴總統到立法院，其實國情報告、合憲的程序馬上就可以進行，不需要來做這些政治的動作來大搞一個虛張聲勢的總統彈劾案。』

吳思瑤指出，尊重在野黨依據憲法機制，對賴總統發動彈劾權，但這也證明台灣的憲政機制有制衡手段，絕非獨裁。