藍白密室政治？國民黨急否認！「合作關鍵2原則」曝光

政治中心／劉宇鈞報導

2026地方選舉，民進黨逐漸定於一尊之際，國民黨、民眾黨對於合作方式仍未有明確共識。國民黨今（28）日說明藍白合作的2原則，強調不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制。

國民黨表示，關於各界關心的2026藍白合作，國民黨立場清楚、態度明確，主席鄭麗文向全體國人宣示：藍白合作不是口號，正按照既定時程推進中，國民黨不是為了合作而合作，而是為了守護民主與法治，在共同政治認知下，團結一切力量。

關於合作原則，國民黨指出，一．無論藍白，現任優先，延續市政成績；二．黨內協調、君子之爭，透過公平、公開、公信機制，產生唯一人選。

國民黨說，包括新竹市在內，藍白之間對地方選舉已有清楚默契，凡現任縣市長，只要施政表現良好、成績具體、獲得民意支持，即以現任優先，這項原則也適用於基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等地，並將依此持續推進。

至於台南、高雄、屏東艱困選區，國民黨則說，已依照既定提名原則辦理，優先考量長期耕耘與選舉實績。即使有多位人選表達參選意願，最終仍回到黨內協調與內參民調機制，產生最適合出戰人選，並回歸一致團結，全力取得勝選。

國民黨強調，全國各地，藍白已展現高度政治共識，不論最終人選為何，目標只有一個，就是取得執政權，讓台灣走出內耗。藍白合作不是密室政治，而是建立在互信、規則與節奏之上的民主機制，國民黨堅持團結、步調一致，會一步一步，為了台灣的未來，走在正確而穩健的道路上。

