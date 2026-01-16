藍白審總預算僅抽38項新興案二讀 國民黨立院黨團批民進黨只重視政治鬥爭

（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，本該在去年底該審畢的115年度中央政府總預算，至今仍躺在立法院裡。目前已影響到多個縣市的TPASS通勤定期票計畫補助、運動部的年度預算、治水、國防與外交預算…等多項計畫。今（16）日在國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團主導下，以人數優勢，將今年度中央政府總預算案中部分新興計畫抽出38案逕付二讀並待黨團協商，金額為新台幣718億元，僅佔總預算整體的2.4％。國民黨立院黨團在其Facebook上表示，今天在野黨針對行政院718億元的新興計劃，提出可先行動支的方案，沒想到民進黨「全數反對」，證明了民進黨「顧民生是假，政治鬥爭才是真！」

國民黨立院黨團轟，行政院不依法編列預算，漠視警消軍公教的權益，總預算嚴重違法，立法院不可能去審議一部違法的總預算，行政院是造成預算審議延宕的始作俑者！

國民黨立院黨團批判，現在在野黨希望幫部分新興計劃解套，民進黨居然全部反對，很明顯民進黨根本沒有想要重視民生，民進黨只重視「有沒有鬥爭藍白的工具」而已！

國民黨立院黨團說，如果這些預算過了，民進黨就不能繼續造謠藍白卡預算、卡民生。民進黨從來都沒重視過這些民生預算，只在意有沒有罵藍白的相罵本！同理可證，行政院不願意依法編列預算，也是不想讓「藍白推動」的福國利民法案落實「民進黨心中只有鬥爭藍白，完全沒有民眾福祉！」

