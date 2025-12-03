藍白封殺國防特別預算 林佳龍：恐向國際盟友釋出錯誤訊號

外交部長林佳龍指出，藍白聯手封殺國防特別預算條例，恐向國盟友會釋出錯誤訊息。（圖／周志龍攝）

總統賴清德日前提出 1 兆 2500 億元國防特別預算，規劃在 8 年內提升不對稱作戰能力，全面強化國防韌性。然而在國、眾兩黨團聯手封殺下，相關預算案無法排入立法院院會議程。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，在野黨的決定恐向國際盟友釋出錯誤訊息，政府將與相關部會共同強化與在野黨溝通，尋求支持。

民進黨立委羅美玲呼籲，在野黨共同支持國防特別預算，展現台灣自我防衛決心。（圖／CTWant攝影組）

立法院外交及國防委員會今日就「美中領導人再次電話通聯」進行專題報告，並邀請外交部與國安局列席備詢。羅美玲質詢時指出，「美國在台協會」（AIT）、美國國務院、美國參眾兩院均公開支持國防特別預算，美國多名國會議員更是在社群平台力挺此案。

此外，她提及，「美國在台協會」更強調，這筆預算是對於全球和平關鍵且必要的投資。她質疑，在野黨拒絕排案的做法，恐引發美方與國際友人疑慮，甚至讓外界誤以為台灣缺乏自我防衛的決心。

對此，林佳龍回應，預算案無法排入議程確實可能造成國際誤解。政府將持續與在野黨溝通，盼能儘速完成程序委員會排案、啟動審查並促成通過。他補充，國防特別預算屬於國防部主責，外交部則會全力配合對外說明。

最後，羅美玲則呼籲，面對當前國際局勢動盪、地緣政治威脅升高的挑戰，自我防衛能力需要跨黨派團結支持。她期待外交部與國防部跨部會合作，促成國防特別預算順利過關。

