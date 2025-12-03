藍白封殺國防預算嗆「操控恐懼」 民進黨轟：為加害者幫腔是什麼扭曲心態？

民進黨批藍白擋國防特別預算，是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態。（資料照片／袁維駿攝）

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算案，昨天在立院程序委員會來不及討論就遭藍白封殺。民進黨今天（3日）發文痛批，國民黨、民眾黨表面說支持國防，呼籲總統進行國情報告，實際上卻是在立法院程序委員會直接封殺，還反過頭來譴責力圖加強自主防衛的執政團隊操弄恐懼？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨今在臉書發文表示，中國實彈射擊威嚇日本、台灣，藍白還在擋國防預算，當總統賴清德宣布8年1.25兆元國防特別預算後，行政院本於職責，快速提出了《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，誠心誠意送往立法院審查，盼望爭取朝野共同支持。沒想到藍白表面說支持國防、呼籲總統進行國情報告，實際上卻是在立法院程序委員會直接封殺提案，連交付委員會審查、詳細討論的機會也不給。

民進黨提到，國民黨團總召傅崐萁還說「不支持凱子軍購，更不支持挑釁」，國民黨立委翁曉玲稱「本席決定反對，本案不通過」，民眾黨主席黃國昌則稱「為了要包裝軍購預算，操弄恐懼」；但藍白立委話都還沒說完，昨天下午中國政府再次發布多則警告，並於12月2日、3日將進行實彈射擊演練，同時發布新聞指出，中共軍艦展開「實戰化訓練」。

民進黨指出，事實上，中國軍方自11月起不斷進行軍演，演習的區域則明顯是針對日本，並威嚇台灣，結果藍白對中國破壞和平的舉動，持續裝聾作啞，還反過頭來譴責力圖加強自主防衛的執政團隊「操弄恐懼」？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨說，賴清德清楚提出，台灣要建構全面嚇阻戰力，打造「台灣之盾」，以實力守護民主台灣，並且只要朝野有共識，在依法合憲的前提，願意到國會就國政與國防向人民報告，當中國已經用實彈射擊半個月，藍白卻依然在立法院用5分鐘擋下國防預算，「我們只想跟國民黨、民眾黨說，別再扯台灣後腿了！



