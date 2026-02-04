藍白封殺國防預算挨批 陳玉珍怪AIT沒給正確訊息、詹江村竟嗆「制裁美國」

國民黨立委陳玉珍（左起）喊話要駐美代表處傳遞正確訊息，議員詹江村與黨主席鄭麗文同聲一氣親中。（翻攝自臉書）

藍白十度封殺8年1.25兆元國防特別條例，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）皆罕見示警台灣不該削弱防禦，盼在野黨、立法院重新考慮。國民黨仍不為所動，立委陳玉珍今（4日）強調，駐美代表處（AIT）要給我國友人、美國國會議員正確訊息，在野黨不是刪預算，而是更重視軍人加薪；議員詹江村更是跨區管轄，反過來威脅：「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣布制裁美國。」

美國共和黨參議員蘇利文3日重砲批評國民黨，稱藍營領導層在北京與中共會面：「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」美國參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）也透過社群平台X發文，點名台灣在野黨大幅度刪減總統賴清德的國防預算，令他感到失望；今天連民主黨參議員蓋耶哥也表示「現在不是削弱台灣防禦的時候」，盼台灣國會重新考慮。

國民黨立委陳玉珍今天表示，希望美國方面可以獲得正確訊息，「駐美代表處應該給美國友人、國會參議員正確訊息」，在野黨沒有刪除4000億國防預算，1.25兆元國防預算無法交付審查，是因為在野黨更重視軍人加薪，而執政黨不肯幫國軍加薪，還說幫國軍弟兄加薪比起1.25兆是九牛一毛，應該排在購買軍事武器之前。

國民黨桃園市議員詹江村沒有立法權，也跳出來嗆聲：「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣布制裁美國，半導體外銷美國，都要課徵20%手續費，我看美國能有多硬？你以為美國敢侵略台灣嗎？鷹擊系列飛彈能嚇死美軍了！」強調底氣夠硬才能受人尊重，過去並無任何談判經驗的他更分享：「面對川普就是要比他硬！」





