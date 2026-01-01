藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦

記者陳思妤／台北報導

前總統陳水扁要藍白記取前車之鑑（資料圖）

總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。

中國解放軍在去年12月29日展開圍台軍演，30日還實彈射擊，但國民黨、民眾黨卻在同一天於立法院程序委員會第5度封殺國防特別預算條例，連進入委員會審查的機會都不給。

廣告 廣告

今天是2026第 天，陳水扁在社群平台喊話，「喜迎2026！新年快樂！台海和平！」他也提及，柴電潛艦軍購案的前車之鑑，今天不買，明天買不到。

陳水扁指出，柴電潛艦軍購案，前總統李登輝總統要買，美國民主黨的前總統柯林頓不賣，到他要買時，美國共和黨的前總統布希要賣，但馬英九、宋楚瑜聯手杯葛反對三大軍購案的通過。之後馬英九當總統時要買，結果美國民主黨的前總統歐巴馬不賣。到了前總統蔡英文上任後，只好潛艦國造。

陳水扁說，「美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣2009年卸任記者會透露，國親兩黨的國會領袖告訴他，不是反對，而是政治就是這樣玩的」。陳水扁奉勸藍白，兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。

更多三立新聞網報導

陳水扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：學位可輕易查證，避免不必要離譜錯誤

控賴清德恐沒收2028選舉 鄭麗文扯：如果「兩顆子彈」提早半年…

曾遭罵潑婦！史書華揭陳幸妤「私下真面目」 反差特質曝光

台灣歷任總統貢獻度排名？AI驚人答案曝光 蔡英文超高分、馬英九全墊底

