藍白封殺政院版財劃法審查 鍾佳濱籲民眾用「更大民意」為憲政鬧劇畫下句點

對於藍、白立委挾國會多數阻擋政院版財劃法在立法院實質審議，民進黨團幹事長鍾佳濱今天(25日)表示，藍、白可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍、白上週通過公投法修法，恢復「公投綁大選」，他呼籲公民朋友與民進黨團站在一起，用「更大的民意」為藍、白的憲政鬧劇畫下句點。

行政院日前提出財劃法修正草案，並送立法院審議，但立法院程序委員會25日在藍、白立委挾人數優勢下，封殺政院版財劃法列入28日立法院會議程，讓政院版財劃法無法在立法院進入實質討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱25日受訪表示，藍、白佔據國會多數後，立法院程序委員會儼然變成「大冰箱」，只要藍、白不願接受的法案，就直接放入冰箱冷凍起來，但只要是藍、白欲表決的法案，就馬上從冰箱拿出來。

他並嘲諷說，藍、白去年底強行通過財劃法，拖到今年3月才公告實施，由於錯誤百出，因此日前再度修正財劃法，如同「去年已經餿掉的餿水菜，可以拿出來重新表決」，反觀行政院端出熱騰騰的財劃法修法「大菜」，卻遭到藍、白直接冰到冰箱冷凍起來。

鍾佳濱指出，政院本財劃法修法攸關中央跟地方財政健全、城鄉均衡發展，希望藍、白能為國人蒼生請命，把政院版財劃法修法從冰箱拿出來盡速審議。

鍾佳濱強調，藍、白可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍白上週通過「公投綁大選」，他呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，我們將用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

被問到「更大的民意」是指民進黨將推動公投或罷免嗎？鍾佳濱表示，大選和公投都是，但暫不聚焦罷免。他指出，定期改選就是定期接受民意檢證，尤其地方選舉將於明年投票，若在野黨推動倒行逆施的法案，比如中配入籍從6年縮減為4年等修法，屆時可能會付出代價。另外，公投本身可以對於國會通過的法案採取複決方式來推翻、制衡。

媒體追問，民進黨有預計推動哪些公投案嗎？鍾佳濱說，目前還不到那個階段，但希望立法院能盡速審查政院版財劃法修正草案。