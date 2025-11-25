藍白封殺政院版財劃法！公督盟曝509案遭違法阻擋：立委提案權被沒收

記者楊士誼／台北報導

立法院程序委員會今（25）日在藍白聯手下封殺行政院版財劃法修正草案，公督盟強調，程序委員會應回歸「形式審查」，絕非國、眾兩黨任意操弄，否決不順眼法案的政治工具。公督盟指出，本屆程序委員會惡意違法阻擋高達 509 件提案，包括：立委赴中申報、立委性騷處理機制、議事規則修正…等提案，全數遭否決，無法交付委員會審查，形同直接沒收立委的提案權。

公督盟指出，這是本屆行政院所提法律案直接在程序委員會遭到封殺，公督盟嚴正強調，程序委員會應回歸「形式審查」，絕非國、眾兩黨任意操弄，否決不順眼法案的政治工具。如此濫權行為不僅破壞行政—立法之間的憲政制衡，更讓國會民主程序嚴重倒退！尤其《財劃法》攸關國家財政的根本制度，牽動全台各地方縣市的教育、社福、交通與公共建設等資源分配，更應回到委員會進行專業討論，而不是被惡意政治封殺，阻斷人民知情權與政策的民主辯證。

公督盟說明，依照《立法院程序委員會組織規程》第四條規定，其職掌僅限於「形式審查」，而不能針對法案內容實質討論，杜絕惡意的政治攻防，讓提案直接消失。公督盟指出，2016 年成功倡議推動程序委員會直播後，立法院幾乎沒有政黨敢在程序委員會的報告事項違法擋案，但是本屆國會，藍、白兩黨高舉「國會改革」的大旗，卻在程序委員會讓過去立院「違法濫權」擋案的陋習死灰復燃。

根據公督盟統計，截至 11 月 4 日，本屆程序委員會惡意違法阻擋高達 509 件提案，包括：立委赴中申報、立委性騷處理機制、議事規則修正…等提案，全數遭否決，無法交付委員會審查，形同直接沒收立委的提案權。如今，國民黨、民眾黨更變本加厲，將行政院提出的法律案擋於程序委員會之外，等同完全架空行政院的提案權，嚴重動搖我國憲政體制，讓國會民主嚴重倒退回十年前。

公督盟強調，立法院本來是一個高度政策辯證的民主場所，其中行政院的法案版本，反映出第一線的可行性，理應和其他立委提案併案，尤其是《財劃法》是國家財政的根本大法，更應當回歸委員會重新檢視、相互折衝，而非放任，立法院每週一修《財劃法》瘋狂爆衝，使中央政府增加逾 2600 億元舉債，卻未對水平分配與事權調整進行必要辯證！公督盟強調，法案內容可以辯論，但民主不能被關在門外；國會可以有不同意見，但不能不守程序、違法暫緩！呼籲《財劃法》改革應納入行政院版本，回歸到委員會逐條討論、公開比較各版本試算，讓全民共同檢視，回歸理性的政策辯論。

