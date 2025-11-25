藍白封殺政院版財劃法 吳思瑤怒批：乞丐趕廟公、霸凌行政院

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會今（25）日再次上演封殺戲碼，藍白兩黨聯手擋下行政院版《財政收支劃分法》，連列案討論的機會都不給。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤火力全開批評，藍白已把程序委員會變成「封殺政府法案的機器」，不僅國安法案遭擋高達707次，如今財劃法也成為新的受害者，根本是「乞丐趕廟公、霸凌行政院」。

吳思瑤指出，民眾黨主席黃國昌早就公開放話，政院版財劃法「連一讀的機會都不會有」，民眾黨一定擋到底，果然今日民眾黨委員劉書彬照單全收、配合擋案。她痛批，黃國昌過去高喊的「程序正義」如今完全不見，反而親手踐踏程序，從監督者淪為「程序正義的劊子手」。

她批評，國民黨在傅崐萁主導下，為了地方政治分贓與綁樁利益粗暴修法，把國家財政當成籌碼。但諷刺的是，國民黨立委賴士葆、林思銘、蘇清泉甚至立法院長韓國瑜都表態肯定政院版、願意討論，「為什麼傅崐萁能完全無視黨內意見，一意孤行？」

吳思瑤指出，政院版財劃法是行政院依憲法職權提出，因為預算權本屬行政權，財劃法又是國家財政根本大法，行政院就是主責者、也是最應提出修法版本的單位。她痛批，藍白卻把「主事者阻在門外」，連議事程序都不讓進，「這就是乞丐趕廟公，也是對行政院最粗暴的霸凌！」

吳思瑤最後強調，立法院的職責是依法審查行政院提送的法案、預算與議案，而不是在程序委員會用政治力封殺不讓進入大會審查。「擋案，就是怠忽職守，就是公然違反憲法忠誠義務！」

