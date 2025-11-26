藍白封殺政院版財劃法 賴清德籲坐下來談：中央救災出現困難
藍白昨天在立院程序委員會擋下行政院版《財劃法》修正草案，賴清德總統今（26）天語氣沉重表示，若按照在野黨兩次修法版本，中央勢必要舉債5000多億元，會違反《公債法》，且中央未來救災也會出現困難，盼立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，重新坐下來好好談論財劃法，這才對國家真正有幫助。
賴清德今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並親上火線舉行記者會宣布，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的國防經費。在記者會尾聲時，賴清德主動針對《財劃法》發表看法。
賴清德指出，台灣經濟持續不斷的進步，過去前總統馬英九執政8年，整體經濟進步雖沒達到馬競選所提出來的政見目標，經濟成長率6％、國民平均所得3萬美金、 或是失業率降到3％，但在馬任內8年，平均年經濟成長率是2.8％；前總統蔡英文任內（平均）每年的經濟成長率3.2％，股市從8千多點上漲到2萬3千多點，成長155％；今年經濟更是明確成長，去年第四季經濟成長率4.84％，今年第一季5.48％、第二季8％、第三季7.6％，整體經濟成長率可望達6％。
賴清德表示，經濟成長率增加，國民平均所得就會增加，現在國民平均所得是3萬8千多美金，比日本、韓國高，如果經濟持續發展，大概在明年、後年，國民平均所得就會超過4萬塊美金，自然而然會增加稅收，所以在蔡英文任內，每年歲計賸餘都有新台幣1千多億元、2千多億元、數百億元，累積數千億元之多，所以在蔡任內，不僅提高國防預算、強化國防力量，讓國家更安全，政府也推動了各項建設，投資社會照顧，包括0到6歲國家一起養、公私立高中職免學費，私立大學學費補助，以及長照2.0等。
她指出，如果財劃法合理的分配中央與地方的財政，未來中央還是會有能力推動國防建設、國家建設、經濟發展，以及對人民的照顧，但因在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走了4165億元，這已經讓明年度中央政府總預算不得不舉債3千多億元、第二次修法又從中央拿走了2千多億元，若要按照第二次在野黨的修法版本，中央勢必要舉債5000多億元，會違反《公債法》，所以希望行政院與立法院、朝野黨團能進一步協商。
賴清德說，（在野黨）不能夠明知道行政院的版本要送出了，直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論、社會溝通、採納行政院意見的版本很難推動，對國家整體發展不利，所以他敬請立法院朝野黨團、立法跟行政（兩院）繼續協商財劃法，特別是行政院的財劃法版本，已送到立法院，應該交付委員會討論，然後討論出一版新的財劃法，既能保存中央力量，也能夠落實地方支持，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。
他特別提到，今年丹娜絲颱風來了，立法院通過特別預算；花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算；台中非洲豬瘟的疫情爆發也需中央協助，若根據立法院第二次修正通過的財劃法，中央未來救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或是提高國防預算，所以希望立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，以及每一位人民的福祉，重新坐下來好好談論財劃法，這才是對國家真正有幫助。
最後，賴清德強調，如果能夠談論出一個合理的財劃法，國防預算、國防特別預算不會有問題。
