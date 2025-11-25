藍白封殺政院版財劃法 賴瑞隆、邱議瑩矛頭對準柯志恩

綠委賴瑞隆痛批，藍白這次封殺政院版財劃法行為，再度讓南部民眾期待已久的「回歸公平分配」機會被擱置，高雄人究竟「哪裡欠國民黨」？（賴瑞隆服務處提供）

綠委邱議瑩也怒批藍白惡意封殺，點名柯志恩「今天又繼續當鄭麗文、傅崐萁的投票機器，完全無意捍衛高雄」。（邱議瑩服務處提供）

立法院程序委員會今（25）日排審法案時，藍白兩黨提出暫緩行政院版《財政收支劃分法》列入報告事項，儘管民進黨立委強烈反對，但藍白最終仍以表決聯手封殺院版財劃法。對此，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩火力全開，矛頭同時指向有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，直嗆柯只會當投票機器，「高雄人到底哪裡欠國民黨？」

賴瑞隆痛批，藍白這次封殺行為，再度讓南部民眾期待已久的「回歸公平分配」機會被擱置，高雄人究竟「哪裡欠國民黨」？1年來在野黨主導的財劃法修法亂象叢生，「獨厚首都3％」的條文不僅重北輕南、重富輕貧，更讓資源失衡問題加劇，甚至被發現公式錯誤，衝擊施政穩定性。

賴瑞隆直說，好不容易，行政院歷經多次與地方政府溝通協調，並納入他與多位南部立委一再主張的「產業外部成本、土地面積、人口結構」等指標，就連柯志恩等藍委都曾公開肯定過的方向。

賴瑞隆回顧過去在野修法過程，從封殺他提出的版本，到3分鐘草草出委員會、1小時內抽換8個版本，甚至杯葛地方首長發言機會，最後硬推讓高雄1年損失超過200億元的惡法，如今卻以各種藉口封殺院版，標準前後不一、態度極度不負責任。

邱議瑩也怒批藍白惡意封殺，點名柯志恩「今天又繼續當鄭麗文、傅崐萁的投票機器，完全無意捍衛高雄」。行政院版明明加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，有利南部資源分配更加合理，陳其邁市長與南部地方政府也都表達支持，但藍白卻連讓其排上議程討論的機會都不給。

邱議瑩直批，柯志恩過去在社群上公開表示院版「更細緻、值得採用」，但到了今天的程序委員會，藍白要封殺時，「柯志恩卻不敢跳出來為高雄發聲」，口頭支持院版指標，實際上卻讓國民黨得以阻擋法案進入實質審查，「態度前後矛盾」。

邱議瑩強調，柯志恩明知院版對高雄有利，「卻選擇站在黨意，而不是站在高雄市民這一邊」。她直言，一位不願替高雄爭取財政權益的政治人物，「根本無意捍衛高雄的利益」，高雄市民會看得非常清楚。

