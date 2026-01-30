藍白封殺政院版軍購條例、付委民眾黨版 專家批「一場災難」
藍白兩黨今天（1/30）在立法院封殺政院版軍購特別條例，強行將民眾黨團版付委，對此，軍事專家諸葛風雲指出，民眾黨團版只把單獨的武器裝備列入，卻沒有整合指管系統，未來應對共軍彈道飛彈攻擊時，可能重複發射防空飛彈攔截同一目標，浪費寶貴資源；而且民眾黨團版把採購金額以台幣寫入條例，未來匯率變動時，金額差距極大，無法採購立法規定的數量，還要回過頭來再度修法，緩不濟急。而且軍售清單是有時效性的，失效後重來需2到3年，將錯過川普任期，恐生變數。諸葛風雲坦言，民眾黨版軍購特別條例若獲得通過，對台灣來說，根本是一場災難。
軍事專家諸葛風雲指出，民眾黨團版的軍購特別條例，第一個問題是該版本納入的採購項目，只有表面上的武器裝備，但沒有背後的系統整合所需要的C2（指揮與管制）系統、像是美國陸軍「整合戰鬥指揮系統」（IBCS）這種作戰系統，所以可能會變成接戰的效率很差，「然後就導致同一個目標有人接戰有人沒接戰，或者重複接戰，所以這接戰效率就不好。」
諸葛風雲指出第二大問題，就是美方的軍售清單是有時效性的，有些項目必須75天內政府要簽核。一旦清單失效之後，整個行政程序要重來，可能需要兩三年，整個時程就要再延後，可能不只一、兩年，而是兩三年，所以整個案子就沒辦法解決。
諸葛風雲說：「川普總統任期也才四年，可能都很難在他這個任期再重來一次、得到同意售台的結果，機會錯過了，就很難了。」諸葛風雲擔心，重演當年2001年扁政府編列6108億元採購愛國者飛彈、P-3C反潛機與8艘柴電潛艦的歷史重演，「再錯過就是20年後的事情了！」
諸葛風雲指出，就以柴電潛艦來說，當年在野黨強力抵制、錯過美方同意出售之後，現在潛艦國造在2026年第一艘原型艦海鯤號才開始測試。「所以這個時間就差非常多了！」
此外，民眾黨方面稱黃國昌赴美與美方會談時「美國贊成哪些項目、不贊成哪些項目」，對此，諸葛風雲高度存疑，「美國的這些人的意見並不曉得他們所講的是哪個層級的人，所以這有很大的問題，因為美國政府部門每一項軍購，它是跨部門的審查。所以像國務院、戰爭部還有其他聯邦政府單位，所以他問到的人可能不具有代表性。」
對於民眾黨版特別條例違反過去特別條例條文中不納入採購金額的規定，把採購的金額直接以新台幣數字入法。諸葛風雲也指出，特別條例寫了金額以後，會因為匯率的變動，在條例通過之後是法律位階，所以假如要更改金額，必須要回來修法，這恐怕緩不濟急，而且徒增困擾。
諸葛風雲指出，過往軍購特別條例中是寫上採購的數量、不寫金額，在立法院通過特別條例之後，「國防部會送預算書（表），預算書就可以做金額上面的變動，可是條例本身不能這樣直接調整，所以這是最大的問題。」
另外，民眾黨版特別條例把對美軍購金額都在條文中寫上新台幣數額，國防部曾指出將造成匯差的問題。以最近4年來看，美元兌新台幣匯率波動，從2022年初的1比27.7 低點一路爬升，近期維持在1比31.4 左右，差距達到新台幣4元之多。
諸葛風雲也擔憂，就以這兩年來看，先前1比30浮動到1:32就好了，假如這匯率來往差距以新台幣來算，這次的軍售就會有100多億元的差額，「因此民眾黨團用台幣去框的時候，會導致國防部後來採購執行的困難，因為條例通過當時的金額，跟後來兌換給美方付款的美元不夠的話，請問你是變成要減量採購？還是要如何處置？這就變得非常的複雜。」諸葛風雲指出。
諸葛風雲同意，也就是說，黃國昌在特別條例中把預算的數額跟採購的數量都寫死了，如果匯率變動金額就不夠，而條例中訂定的採購數量也是變成法定的數字，兩者不相符的時候就是產生雙重矛盾。
諸葛風雲指出，軍購實務上的執行面，過去國防部擬具特別條例的條文時，只寫上與美方核准軍售的武器採購數量，但不寫金額，就是避免這金額差異產生的矛盾。比方美國核准111輛的海馬士多管火箭系統，「這是當時美方有模擬過 台灣防衛作戰需要多少的數量，才能達到什麼樣的效果。如果到時候國防部要向美方採購時的錢不夠買111輛時，就變成沒有那個戰力。」
不過，儘管藍白立委封殺了政院版的軍購特別條例草案版本，諸葛風雲還是希望在野黨能夠在民眾黨版付委、進了外交及國防委員會審查時，可能還是有機會討論把一些民眾黨團所刪掉的東西加回去，例如也稱爲以AI輔助的C5ISR、「台灣之盾」的整合防空指管系統，還有「非紅供應鏈」、台美共同生產軍備、彈藥等採購項目。因為畢竟是可以開始討論，執政黨也仍有空間來爭取台灣究竟需要哪些軍事裝備與系統，「即使不是併案審查，希望國防部跟行政院多跟在野黨溝通，想辦法勸在野立委們把急需的部分加回來。」
