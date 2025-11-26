藍白封殺政院版《財劃法》！民進黨擬推公投迎戰 侯友宜回應了

即時中心／潘柏廷報導

為了全面迎戰藍白再修版《財劃法》，行政院上週四（20日）通過院版《財劃法》，但挾帶人數優勢的藍白立委，昨（25）日在立院程序委員會將其封殺，表決暫緩列案，不排入本週五（28日）的院會；民進黨立院黨團批評是憲政鬧劇，更預告擬推公投迎戰。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪則回應了！

侯友宜今日在市政會議前接受媒體聯訪，就民進黨團擬推公投迎戰一事，侯友宜則稱，行政院的《財劃法》最重要的是要公開透明，然後把試算的過程以及試算的金額很清楚地跟地方政府或是跟全民來做報告，因為這些錢都是人民的納稅錢，人民的納稅錢所繳的，會知道用到哪裡去，是怎麼樣的分配方式，所以這個要清清楚楚、明明白白地來告訴我們全國的人民。

他又說，目前為止立法院也是希望試算表，包括試算金額也能夠算出來，而財政部其實可以做得到，幹嘛不拿出來呢？「其實把試算拿出來，大家充分地討論、溝通完以後就全力以赴，讓人民知道我們的錢未來會用在哪個地方」。

行政院長卓榮泰（中）。（圖／民視新聞資料照）

另，記者也問，針對試算表的部分，行政院長卓榮泰說，立法院一年三修財劃法，有哪一次付委之前有數字，請問市長怎麼回應？

侯友宜則說，在立法院的決議底下，其實《財劃法》本身在整個試算是可以拿出來討論，這也是立法院以及全民的期待，「我相信很多各縣市政府也是期待這樣把試算法拿出來。不管過去、現在如何做，目前在整個《財劃法》修正過程當中，《財劃法》基本已經通過了，行政院要再提新的版本，當然應該更把精準的試算拿出來，大家重新做檢討」。

