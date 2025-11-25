藍白封殺政院版《財劃法》 程委會暫緩列案

▲立法院程序委員會表決通過，行政院版本的《財政收支劃分法》修正草案，暫緩列入院會報告事項。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 行政院院會通過《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，不過立法院才剛三讀通過《財劃法》，民眾黨揚言退回。民眾黨立委劉書彬今（25）日在程序委員會提議，將政院版《財劃法》暫緩列入報告事項。經表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程序委員會同意，暫緩列案。特別的是，今並無民進黨立委多做發言。

立法院三讀法案程序，需經程序委員會列入院會報告事項，再經院會一讀後交付委員會審查，委員會審查完竣，若朝野立委都無意見，才會完成二讀、三讀。但政院版《財劃法》連列入報告事項機會都沒有，只能等待下次院會，再看有沒有機會列入報告事項。

